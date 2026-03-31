永康超商虐死案二審改判：店長12年、黑幫組長17年

四海幫海文堂劉姓男組長與台南永康一家超商陳姓女店長等多人涉二度虐打超商丁姓男員工並強索款，讓丁男覺得求救無門、跳樓身亡。台南高分院改判劉男十七年徒刑、陳女十二年徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

台南永康區1棟大樓於2023年驚傳丁姓男子墜樓身亡，檢警查出丁男任職超商期間疑侵占款項，遭陳姓女店長夥同四海幫海文堂組長劉男與曾男等多人2度拘禁、強迫交錢、私刑成傷。丁男想逃離、遭曾男槍擊腰部後，被迫從13樓住處跳下，傷重不治。高等法院台南分院31日改判陳女合併執行12年、劉男合併執行17年徒刑。

開槍被告加重判14年

其他成年被告，二審也改判涉開槍的曾男14年徒刑；超商方姓女店員7年2月、高男7年2月、林男（女店長未婚夫）8年。多數被告刑度較一審輕，唯有曾男14年刑比一審的12年為重。

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一審判決指出，2022年蔡姓男子（另案偵辦）擔任四海幫海文堂堂主、劉男為組長，兩人召募成年與少年加入幫派聯絡聚眾滋事或暴力討債。

台南永康區1家全家超商陳姓女店長發現丁姓男員工疑侵占店內款項，陳女把此事告知林姓未婚夫與蔡男、劉男等人，林男與劉男分別在海文堂揪集多名成年、少年成員，於2023年4月27日凌晨到該超商，林、劉不滿丁男答話內容，與多人分別拿金屬扳手、酒瓶或徒手圍毆丁頭部與身體流血成傷。女店長與劉男等人逼迫丁男簽寫100萬元本票與和解書，劉男還迫使丁交出1條金項鍊，後來在丁跳樓後，劉命人丟棄金項鍊。

丁第一次遭圍毆後請假4天未上班，迄5月2日晚間，丁到超商工作。因女店長曾接獲客人投訴，懷疑丁侵吞代收客戶款項，劉、曾、高嫌等人得知丁前往上班，又召集幫派多名成員到超商對丁下手。

2023年5月3日凌晨，丁被叫進超商倉庫、被質問有無侵吞款項，眾人再拿水管毆打丁手部、臀部，逼得丁說出侵占約20萬元。劉、蔡等人與丁母聯絡要求匯款20萬元，否則要將丁送法辦，過程還逼丁下跪、脫褲子，持續虐打。

丁多次打電話給母親請求務必匯款，3日上午10點許，丁母一方把20萬元匯到女店長帳戶。但劉男仍指示女店長與眾成員要把丁帶到高雄阿蓮某處所，不能讓丁走、並繼續向丁家人索款。得知上情的丁說身體不適，由曾男、何姓少年監控帶丁回永康大樓13樓住處，因丁不願隨曾男離去，中午時曾男拿手槍朝丁腰部開槍，丁男自覺求救無門、從住處陽台跳下地面、傷重不治。

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