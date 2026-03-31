56輛機車受害！台北南港驚見推車破壞王 男子心情差犯案慘了

楊姓男子在北市南港區街頭，沿路惡意推倒多達56輛機車。（記者鄭景議翻攝）

35歲楊姓男子今凌晨因心情不佳，竟在台北市南港區街頭大肆發洩，徒步沿路惡意推倒多達56輛機車，導致整排機車倒地受損。警方接獲報案，於案發半小時內將楊男查緝到案，訊後依毀損罪嫌移送，並建請羈押，案經複訊後裁定無保請回並限制住居。

南港分局表示，今日凌晨1時47分許接獲民眾通報，指稱在南港路1段與興華路一帶，有不明人士正在瘋狂破壞路邊車輛。派出所員警火速趕赴現場，發現多部機車倒地，車殼、擋泥板與後照鏡碎裂一地。經警方在現場逐一清點紀錄，遭受波及受損的機車總數高達56輛，不少車主接獲通知趕往現場，看見愛車慘狀既氣憤又無奈。

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警方調閱周邊路口與店家的監視器畫面，鎖定35歲楊姓男子涉案。畫面顯示，楊男在街頭行走時，見路邊停放整齊的機車，便隨意伸手使勁推倒，隨後若無其事繼續尋找目標，行為極其惡劣且具針對性。警方發動攔截圍捕，30分鐘內逮到人。

楊男有毒品及傷害前科，落網後對犯行供認不諱，坦承是因為個人生活不順遂、近期心情極度低落，才決定深夜上街推倒機車藉此宣洩憤怒。警方逐一通知56名受害車主前往派出所製作筆錄，已到案的車主都堅持提出毀損告訴。

警方依毀損罪嫌移送楊男並建請聲請羈押。經檢察官複訊後，裁定無保請回，但予以限制住居以確保後續偵審程序。警方呼籲民眾遇事應保持理性並尋正當管道紓壓，切勿以身試法。

楊姓男子在北市南港區街頭，沿路惡意推倒多達56輛機車。（記者鄭景議翻攝）

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