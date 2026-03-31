「打砲兼投資」超誘人 男匯18萬餘見不到「女神」25人約炮全中招

逃逸外勞擔任提款車手，42名受害者逾半是中「網路約炮」圈套而被詐。（警方提供）

彰化鹿港警方去年6月逮捕一名經常在超商提款的逃逸外籍移工範男，後來查出共有42位民眾受害，其中25人都因「網路約炮」而被詐，最慘的羅男只是約個炮2天內就匯出18萬6500元，原來詐團先用「加入會員」才能跟女神聊天，被害人匯出10萬元，卻見不到女神，對方又說「打砲兼投資」，用「應召站分紅，美女任你挑」誘使羅男心動再匯8萬6500元，最後才知一切都是詐騙。

羅男與另24名被害人都因「網路約炮」被騙，被警方通知做筆錄。該案警方先抓到逃逸外勞範男，因為他常出現在彰濱工業區週邊超商提款而被帶回警局詢問，他否認擔任車手，警方調閱其提款畫面，再核對銀行帳戶，查出共有42人受害，其中25人到警局做筆錄時都坦承「約炮被詐騙」，至於細節，判決書有更清楚的揭露。

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其中以羅男損失18萬6500元最慘重，他驚爆，自己先交10萬元取得「約會」權限，得以欣賞「眾美女」，之後對方再以「性愛兼投資」邀他「入夥」，只要再交8萬6500即可「跟任何美女性愛」，而且可以入股、每月分紅，他以為可成為應召站股東「躺著賺」，便匯出餘款，最後落得一場空。

損失第二高的郝男匯出15萬元，他說，10萬元是「入會費」，可以跟美女聊天，若要性交易，得再匯5萬元，他連2天匯出15萬元，最後等到的也是一場空。

另一被害人游男則說，他在網路看到「約炮學園」廣告，點擊進去，一名「薇薇」的人傳訊息給他「要約炮嗎？」，對方告知要交1萬元加入「約炮學園」才有約炮權限，他匯出1萬，對方就不見。

被害人中受害最多的是5000元至1萬元這個級距，有5人損失3萬至5萬元，3人損失逾15萬元。

警方表示，該詐騙集團組織嚴密，設下層層斷點，逃逸外籍移工只是最底層的提款車手。範男因經濟窘迫被詐團吸收，因不諳台灣法律，才被利用，如今被判8年9月。

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