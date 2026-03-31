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    翻拍雄二飛彈手冊給中國女特工 前海鋒大隊士兵開庭全認罪

    2026/03/31 16:59 記者陳建志／台中報導
    海鋒大隊前蔡姓士兵，被中國吸收外洩雄風二型飛彈發射車的操作手冊，依貪污罪嫌起訴，今天開庭坦承犯行。（記者陳建志攝）

    海鋒大隊前蔡姓士兵，被中國吸收外洩雄風二型飛彈發射車的操作手冊，依貪污罪嫌起訴，今天開庭坦承犯行。（記者陳建志攝）

    負責操作雄風二型、雄風三型反艦飛彈海鋒大隊的蔡姓射控兵（已汰除），2023年外洩自己的基本資料，還翻拍雄風二型飛彈發射車的操作手冊，傳給署名「楚亭」的中國女特工，賺取3萬8千元報酬，檢方依貪污罪嫌起訴，台中地院今開庭，蔡男坦承犯行，並繳回犯罪所得，盼能依法減刑獲輕判。

    中檢起訴指稱，任職於中國人民武裝警察部隊山西省總隊通信站的女特工，對外以某時報駐香港記者掩護，以「楚亭」、「緹縈」的網路化名，透過交友網站，認識遭汰除的26歲林姓上兵，兩人並交往，林男明知她身分，卻介紹仍在服役的蔡姓同袍和她聯繫，強調提供資料的機密等級越高，所獲報酬越多，且機密資料經「楚亭」審核通過，就會依機密等級給予相當報酬。

    林男從2023年5月起，慫恿蔡男提供「基本資料及問卷調查」給「楚亭」，蔡男因此獲得8千元的報酬，同年5月10日至15日間，又在寢室翻拍雄風二型飛彈發射車上的「放列陣地操演教範」，以及雄風二型飛彈發射車的「海軍機動飛彈車組標準作業程序手冊」綠皮書給「楚亭」，因對方評估具軍事情報價值，事後透過郵局匯款3萬元到蔡男帳戶。

    蔡男被捕後坦承犯行，檢察官認為，海鋒大隊是國軍極具機敏及重要單位之一，蔡男卻收受賄賂，擅自外流個人軍事查核資料，並翻拍國軍不對外公開的軍事武器操作資訊，內容雖非屬列管軍事機密，但仍有害國家安全及軍心穩定，依觸犯貪污治罪條例的違背職務之行為收受賄賂罪將他起訴。

    台中地院今天召開準備程序庭，蔡男對於檢方起訴全部認罪，並願意繳回犯罪所得，辯護人也稱，蔡男已自白犯罪，也願意繳回犯罪所得，加上所得在5萬元以下，希望能依法減刑獲輕判。

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