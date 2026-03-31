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    首頁 > 社會

    開長照中心用7人頭 詐領百萬防疫獎勵金

    2026/03/31 16:56 記者吳昇儒、邱俊福／台北報導
    北檢今指揮刑事局搜索鄭姓姊妹等9人的住居所、安養中心等11處，晚間將送抵地檢署複訊。（記者吳昇儒攝）

    北檢今指揮刑事局搜索鄭姓姊妹等9人的住居所、安養中心等11處，晚間將送抵地檢署複訊。（記者吳昇儒攝）

    台北市一對鄭姓姊妹分別開設兩間老人長照中心，卻於2022年疫情期間，找來7名友人當作人頭，詐領防疫獎金逾百萬元。台北市社會局發現異狀後，主動告發。台北地檢署今指揮刑事警察局搜索鄭姓姊妹等9人的住居所、安養中心等11處，晚間將送抵地檢署複訊。

    檢警初步調查，開設長照中心的兩姊妹得知2022年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫期間，只要有照顧無法生活自理的患者，可請領就地隔離照護防疫金補貼。

    因兩人名下登記的長照中心，內有許多老人無法生活自理且染疫，姊妹二人便找來7位友人擔任人頭，填寫申請書後，請領逾百萬元的防疫獎金。

    姊妹2人遭拘提

    事後，台北市政府社會局逐一比對後申請資料後，發現異狀，向台北地檢署告發9人行為。檢察官謝仁豪經多日調查蒐證後，今指揮刑事局兵分11路，持搜索票前往鄭姓姊妹及其7位友人居住所進行搜索，並將姊妹二人拘提到案。晚間將移送台北地檢署複訊，全案將朝詐欺、偽造文書等罪偵辦。

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