高院前庭長陳貽男偷查134筆個資 台北地院判緩刑3年

高等法院門口。（資料照）

已退休的高等法院前庭長陳貽男，自2009年2月至2011年9月2日期間，登入司法院單一登入窗口戶役政電子閘門等系統，擅自查詢134筆個資，其中包括與審判無關的高院同事、房客及陳的配偶主治醫師等。台北地方法院今（31）日一審宣判，依偽造文書罪判處其2年有期徒刑、緩刑3年，可上訴。

陳貽男是司法官訓練所第17期結業，並且於1993年擔任高院法官，於2009年至2011年期間擔任高院庭長，2012年1月退休，其妻子2007年因為跌倒被送至台大醫院治療，但最後卻因為顱內出血成植物人並不幸死亡。陳貽男認為台大醫院並未第一時間即時治療，才會釀成悲劇，因此提告索賠，但最終吞敗。

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檢方調查，陳貽男為滿足其窺探他人隱私需求，自2009年2月起至2011年9月2日止，在擔任審判業務時假借職務機會，利用高院辦公室公務電腦登入司法院單一登入窗口戶役政的電子閘門、法務部戶役政醫訓連結、聯合徵信、入出境等作業系統，在查詢案號欄處，冒用16股法官承審案件案號，或使用無案號案件，或其承審的案號，查詢與審判無關聯的個資，個資包含與審判無關的高院同事、房客、妻子的主治醫師等個資，共計包含134筆。

檢察官考量，陳貽男坦承犯行，深表悔悟且前無犯罪紀錄，素行良好，因一時失慮，致罹刑章，惟並未將所查資料加以利用、行使，歷此司法偵查程序應知警惕，且已退休，不致再犯予以緩起訴1年，並須支付公庫12萬元，不過案經再議後，被高等檢察署發回續查，最後改為起訴。

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