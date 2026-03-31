宜蘭街友2度闖民宅 還送上「這禮物」住戶傻眼

張男在機車上放置耳機盒及肥皂盒。（民眾提供）

宜蘭市1名徘徊於火車站附近的42歲張姓男街友，29日闖入民宅，竊走摩托車鑰匙後離去，警方獲報依竊盜罪偵辦，未料隔天張男又潛入該民宅，並在機車坐墊上，放置耳機空盒及肥皂盒，民眾發現哭笑不得，是否是來自歉意的禮物，因張男尚未到案說明不得而知。

宜蘭警方29日獲報東港路有民宅機車鑰匙遭人竊取，根據監視器畫面追查，發現是張男所為，當天晚上8點將人帶回偵辦，對於竊走鑰匙動機語焉不詳，更無法交代鑰匙去向，最後全案依竊盜罪偵辦。

請繼續往下閱讀...

未料，隔天張男重回民宅，並在機車坐墊上放置兩個耳機空盒，外層還用可愛卡通透明袋包裝，一旁還有一個新的綠色肥皂盒，民眾調閱監視器發現，又是張男登門，嚇得再度向警方報案。

警方表示，張男除涉犯竊盜罪外，後續還至被害人住家放置物品，將予以嚴正告誡，並依社會秩序維護法第68條藉端滋擾住戶，函送宜蘭地方法院裁定，至於有無涉及其他刑案，會持續釐清，並呼籲民眾停放車輛時應提高警覺，切勿將鑰匙或貴重物品遺留車上，以免成為不法之徒覬覦目標，警分局也會針對該地區加強巡邏，維護民眾財產安全。

張男涉竊盜罪，被警方帶回偵辦。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法