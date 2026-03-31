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    首頁 > 社會

    碎屍人魔張介宗生日出庭 嘴硬否認殺人遭法官怒斥

    2026/03/31 16:22 記者黃佳琳／高雄報導
    張介宗涉殺3婦人被檢方求處3個死刑，全案將於6月5日下午4點宣判。（資料照）

    張介宗涉殺3婦人被檢方求處3個死刑，全案將於6月5日下午4點宣判。（資料照）

    高雄碎屍魔張介宗涉嫌連續殺害75歲黃姓兄嫂、友人張婦及71歲趙林姓婦人，還將3人分屍丟入前鎮運河，高雄地方法院今召開最後一次準備程序庭，今天生日滿74歲的張介宗仍否認殺人，被法官怒斥：「這些你之前都講了」；法院預計5月25日選任國民法官，6月1日至5日由國民法官進行審理、評議，6月5日下午4點進行宣判。

    張介宗被控於2024年11月29日、去年1月17日和2月2日，涉嫌殺害兄嫂及在公園結識的張婦、楠梓區趙林姓婦人，並在前鎮區老舊公寓將3人分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區中華五路金鞏橋下的5號船渠，落網後被檢方求處3個死刑。

    目前仍收押的張介宗，今出席最後一次準備程序庭時，剛好是他74歲的生日，但他面對檢方殺人、分屍、棄屍等指控一概否認，只坦承在家裡撿到一張一卡通，拿去坐捷運和旗津渡輪，並向法官要求重新調查檢察官的起訴證據，強調「很多不是事實」，被法官怒斥：「這些你之前都講了」。

    法官於今日開庭後，立即選出200位候選國民法官，預計5月25日從中選出25人，再挑選出6位國民法官、4位備選國民法官，後續進行密集審理後，將於6月5日下午4時宣判。

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