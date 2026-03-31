老翁砍死同居人焚屍羈押期滿 限制住居兒子家中

潘姓老翁（大圖）坦承拿刀（小圖）殺死63歲張姓同居人。（資料照）

一年多以前，震驚台東的情殺焚屍案判決即將出爐，被告潘某因懷疑同居人與人有染痛下殺手，但潘男迄今未承認部分犯行，即使如此，目前因羈押期滿，他自陳健康與經濟不佳，連手機也不會用、無力逃亡，交給台東縣府社會處安置還被認為他「身心狀況良好又有親人可接濟」拒絕，被法官裁定限制住居於兒子家中。

目前潘某與原生家庭兒子同居、等待判決，警方表示，居住所就在警所一旁，「天天都看著他，而且潘某都快80歲了，根本也無力逃亡，可以放心」。

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案件發生在2024年7月10日，78歲潘某離婚後與時年63歲的死者張婦交往，並與其子女、孫子同居近40年，當地許多阿美族部落正籌備著祭儀，死者本來就因交際、工作被潘嫌抱怨「自己當台勞照顧其兒女，連房貸都自己出，她又不常在家」，當時張婦與部落族人常練習祭儀舞蹈，更不常在家，兩人當時因此發生口角。

因死者長期晚歸，當晚多次打電話給張婦要她返家，待返回後躺床休息時，仍見她不停滑手機與人聯繫，雙方起爭執，他直奔廚房取出殺魚刀將張壓在床上砍刺，殺人後仍氣憤不已，又澆汽油焚燒死者身旁棉被。

當時在二樓的徐男聽到老人家爭吵，傳錄音詢問媽媽該如何處理時，聽到敲門聲，開門見潘手持尖刀，徐大喊「阿嬤」（死者）求救，潘則冷答徐說：「你阿嬤死了！」

警方本因火警到場，見到雙掌流血的徐男，發現事態不對，詢問後才得知潘嫌犯案並將其逮捕。潘向警方供稱，徐男掌上受傷是當時自己持刀揮舞要許男「快走」才誤傷對方。但徐男說，潘是來房間要殺他，二人扭打時他掙脫逃出屋外，向表弟求救，接著就發覺阿嬤房內起火。

潘雖供稱自己無殺人之心，但法官仍認其罪嫌重大，只是雖其涉案不僅一起又皆為重罪，最後還是考量他經濟、健康狀況，在停止羈押時，今年1月底還先去函台東縣府可否將其安置，雖法官認為其健康不佳，但縣府卻認為他身心健全，且非無家人，不符合轉介及安置條件等語，最後由其居住原生家庭兒子家中。

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