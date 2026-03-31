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    涉call天道盟「鐵霸」撂人毆運將！ PAZZO董座今首開庭低調現身

    2026/03/31 15:27 記者翁靖祐／台北報導
    天道盟主曾盈富。（記者翁靖祐攝）

    天道盟主曾盈富。（記者翁靖祐攝）

    PAZZO創辦人廖承豪去年11月搭乘計程車與林姓司機發生糾紛後演變為互毆，林男後續提出傷害告訴，沒想到廖男打電話給天道盟主曾盈富找人再次毆打林男。台北地檢署1月依照妨害秩序等罪起訴廖男等10人。台北地方法院今（31）日開庭審理此案，廖、曾等10名被告皆採無罪答辯。

    至於傷害罪部分，廖承豪與林男已經達成和解，雙方皆已撤告，今日主要是針對本案涉及妨害秩序等罪部分召開審查庭。今日開庭時，廖承豪透過委任律師表示要採無罪答辯，稱並不清楚當天發生的事情，且也沒有教唆他人。

    鐵霸曾盈富也透過律師回答，當時只是請弟弟曾盈進關心廖承豪的情形，自己並未到場，後續現場的情形他並不知情，也不知道有哪些人到場。律師認為，曾盈富並沒有起訴書所載犯行的犯意聯絡及行為分擔。其餘被告同樣均採無罪答辯，法官諭知下次開庭時間為5月19日下午2時20分。

    由於廖承豪腳上有傷，因而今日在離開法庭的過程中看起來行動不太方便，面對媒體詢問關於和解金額、工作是否被影響等問題，廖承豪皆沒有回應，一路走向司機開來的豪車隨即搭車離開台北地院。

    PAZZO創辦人廖承豪今採無罪答辯。（記者翁靖祐攝）

    PAZZO創辦人廖承豪今採無罪答辯。（記者翁靖祐攝）

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