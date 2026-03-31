桃警取締噪音車 26年老車110分貝堪比演唱會喇叭

圖中這26年本田喜美噪音破百分貝，車主心疼仍被當場開罰。（警方提供）

桃園市警察局龍潭警分局聯合監理及環保局執行「靜桃專案」，日前選定龍潭市區交通流量密集的中正路設置臨時檢驗站，採機動攔檢方式執法，1晚攔查汽機車17輛，其中10輛經環保局現場噪音檢測不合格當場依法告發，總計裁罰金額3萬6000元，告發率達59％，其中一輛車齡26年的本田喜美老車噪音值高達110分貝，堪比站在演唱會大型喇叭前方的音量，車主當場遭開罰。

攔查過程中，警方攔查到這輛車齡達26年的第6代本田喜美（Honda Civic），雖然車齡老，但在車主細心維護下車況仍相當良好。於現場噪音測試時，車主因心疼愛車，還特別拜託檢測人員「油門不要催太深」，不料經檢測後該車噪音值仍高達110分貝，堪比站在搖滾演唱會大型喇叭前方的音量，相較於管制標準值89.7分貝，遠超標20分貝，當場依法開立3600元罰單，並責令限期改正後複驗。

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龍潭警分局長施宇峰今（31）日表示，噪音車輛不僅影響周邊居民生活品質，高分貝的引擎與排氣聲浪更可能干擾其他駕駛人判斷，進而增加交通事故風險。警方與環保人員現場對於任何可能產生噪音汙染的車輛，均秉持一視同仁原則，嚴正執法把關。警方將持續執行靜桃專案，結合相關單位加強聯合稽查，以具體行動守護居民交通安全與環境安寧。

圖中這26年本田喜美噪音破百分貝，車主心疼仍被當場開罰。（警方提供）

龍潭警方於中正路設置臨時檢驗站，採機動攔檢方式執法。（警方提供）

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