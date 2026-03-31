雙北拖吊蟑螂再爆新案 弟子另起爐灶收費更兇被羈押

北院日前裁定「拖吊蟑螂」蔡尚璁、許峯頤以40萬交保。（資料照）

在雙北地區流竄的拖吊蟑螂「小崔拖吊」，日前被檢調查獲後，台北地院裁定負責人崔博翔，與旗下子弟蔡尚璁與許峯頤2人，分別以30到40萬元不等交保。近日新北地檢署又查出，蔡、許2人在新北地區另起爐灶、自立門戶，收費比師父還高，昨日拘提兩人到案後，向新北地院聲請羈押獲准。

檢警調查，小崔拖吊公司與兩名子弟兵相互合作，在網路上投放廣告，吸引需要的車主上門，再利用繁瑣合約條款牟利。

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據悉，小崔開價較為謹慎，將拖吊價格控制在2萬元上下，雖高於一般行情，看準車主不會為了一點小錢，走上司法程序，許多被害人選擇摸摸鼻子自認倒楣。

但蔡、許兩名弟子卻將價格拉高，一名車主從深坑拖到新店，僅10多公里，就被收了7萬元，引起車主憤怒，案件也因此曝光。

台北地檢署第一波偵辦內容，主要是針對崔博翔、32歲蔡尚璁與26歲許峯頤3人共同涉案部分，雖北檢一度向法院聲請羈押蔡、許2人，但北院裁定兩人40萬元交保。

新北地檢署也同步主動剪報分案，並查出蔡、許2人犯案的新事證，由機動組檢察官王雪鴻指揮新北市警察局刑警大隊進行蒐證，昨見時機成熟，開立拘票帶回蔡、許等8人。

檢察官複訊後，認定蔡、許2人涉犯組織犯罪條例、詐欺取財、強制及恐嚇危害安全及恐嚇取財等罪，且有串、滅證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。另6名被告，涉案情節較輕，則諭令1到10萬元不等金額交保候傳。

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