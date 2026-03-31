小黃帽鸚鵡出逃 新北海山警助返家

新北市板橋鄭姓男子飼養的小黃帽鸚鵡「來福」，從住處飛失，警方接獲熱心尋獲民眾報案，不到半小時通知飼主，人鳥團聚，飼主開心的感謝警方、熱心民眾。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋一位熱心民眾30日在路邊發現ㄧ隻市價4萬5千元的小黃帽鸚鵡，立即報警，海山警分局埔墘派出所獲報，副所長林健忠與警員郭承皓熱心協尋，在尋找飛失鸚鵡的社群網上，發現失主協尋訊息，通知疑似失主認領，飼主不到半小時趕到派出所，鳥奴與鳥寶在派出所團圓，飼主也出示腳環號碼等特徵，供警方比對吻合，飼主還讓鸚鵡「來福」開口合音，警所內頓時備感療癒。

據了解，30日下午3時許，一名熱心民眾在板橋區中山路二段附近發現一隻寵物鸚鵡，埔墘所員警獲報後，立即至臉書等寵物協尋社團過濾資訊，經過比對，發現一則尋鳥貼文中的照片、走失特徵及地點，與眼前的這隻鸚鵡高度吻合，隨即撥打電話聯繫發文民眾。

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飼主鄭姓男子接獲通知後，20分鐘內趕到派出所認領，為求慎重，員警現場核對鄭男提供寵物生活照及腳環號碼，確認資訊吻合，主人當場呼喚鳥寶名字「來福」，來福也發音回應，警方當場發還飼主領回；鄭男表示，他飼養寵物鳥品種為小黃帽鸚鵡，市價約4萬5千元不等，本以為找回機會渺茫，未料熱心拾獲民眾及員警查看社團貼文並聯繫，對警方的熱心協助再三道謝。

警方呼籲，拾獲鸚鵡等寵物，應盡歸還，避免因私慾吃上侵占官司。

海山分局呼籲，民眾家中若有飼養寵物，應注意門窗防護以防走失，並建議為寵物佩戴刻有聯繫方式的腳環、項圈或植入晶片，以便在走失時能第一時間聯繫家屬，讓毛小孩順利回家。

新北市板橋鄭姓男子飼養的小黃帽鸚鵡「來福」，從住處飛失，警方接獲熱心尋獲民眾報案，不到半小時通知飼主，人鳥團聚，飼主開心的感謝警方、熱心民眾。（記者吳仁捷翻攝）

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