貼壁過彎？ 福特野馬超車失敗「拓海變填海」

南投埔里台14線，1輛福特「野馬」跑車超車失控，衝向路側貼著擋土牆滑行，牆上留下長長摩擦痕。（圖由埔里警方提供）

南投縣埔里鎮台14線路段，昨（30日）1輛福特「野馬」雙門跑車疑似超車，不慎與前車發生碰撞後自撞路側擋土牆，導致整輛車貼壁摩擦後卡在邊溝，造成車上1對男女受輕傷，惟野馬「牆壁過彎失敗」被貼上網路社群引發熱議，路過民眾也直呼「拓海變填海」。

埔里警方表示，25歲黃男當天駕駛綠色野馬跑車，載著19歲范女沿台14線中山路往霧社方向行駛，途中要超越前方黑色豐田休旅車時，卻因黑車要左轉，導致碰撞後失控，整輛野馬衝向邊坡貼著擋土牆摩擦滑行，最後幾乎呈90度角卡在邊溝，所幸野馬跑車上的黃男、范女僅手腳受到擦挫傷，送醫後未有大礙。

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警方說，經查雙方駕駛皆無酒駕或毒駕，詳細肇因仍待釐清，並提醒行車經路口或變換車道、超車時，務必注意前車動態並保持安全距離，以維行車安全。

福特「野馬」跑車（右）疑因超車碰撞前車（左），導致失控衝向路側貼著擋土牆摩擦滑行。（圖由埔里警方提供）

福特「野馬」雙門跑車疑因超車碰撞前車，導致失控衝向路側貼著擋土牆摩擦滑行，最後幾乎垂直卡在邊溝。（圖由埔里警方提供）

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