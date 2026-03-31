苗栗重光醫院副院長爆性騷 議員陳光軒曝內部群組對話

苗栗縣議員陳光軒曝光內部對話。（陳光軒提供）

苗栗縣頭份市重光醫院邱姓副院長，被爆出於今年農曆除夕2月16日涉嫌在與友人合開的另一間診所伸手猥褻、強摟該診所女員工等，邱男目前已被依強制猥褻罪嫌移送至苗栗地檢署偵辦。不過，苗栗縣議員陳光軒又爆出醫院群組對話，指「在line群組裡要求員工們要幫忙維護醫院名譽，還說哪些議員有來關心、幫忙。」並說，「都這時候了還只顧秀肌肉嗎？」

記者致電院方欲詢問對陳光軒批評的回應，請總機轉接聯絡人或公關但未接通，無法得知院方回應。

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陳光軒指出，因為基層看不下去所以外流出群組對話；陳光軒強調，由內部群組流出的對話訊息可見到院方希望大家可以三緘其口一起來維護醫院的名譽，然後也提到有哪一些政治人物關心、甚至要幫忙。

陳光軒指出，事情曝光到此時間點，院方最該關注的是取得當事人和解跟原諒，而不是在這個時候還要求所有的員工避談這件事情。

院方昨曾對外發布聲明稱，醫院於3月2日下午接獲主管機關通知得知，醫院醫師疑似有對院外（非本院）人員進行性騷擾行為，而向主管機關申訴之案件。全案現醫院已依法啟動調查程序，並委由外部專業調查委員協助辦理，以確保程序之公正性與客觀性；於性騷擾案件調查期間，醫院已暫停疑似涉案醫師於院內之管理職務，醫院將會主動聯繫疑似遭受性騷擾之院外人士，提供相關諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要之服務。

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