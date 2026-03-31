小貨車鑰匙沒拔整台不翼而飛 警逮人赫見通緝犯

朱嫌見小貨車鑰匙沒拔，車門也未上鎖，竟心生歹念開走。（記者陸運鋒翻攝）

朱姓男子在新北市中和區街頭閒晃時，見一輛小貨車鑰匙未拔且未上鎖，竟心生歹念將小貨車竊走，而吳姓車主上班時驚見愛車不翼而飛，隨即向警方報案，警方調閱多支監視影像追查，鎖定朱嫌行蹤後，當天中午在樹林一帶將其查緝到案，還發現他是名竊盜通緝犯，詢後移送偵辦。

中和警分局調查，51歲朱嫌本月9日被新北地檢署發布竊盜通緝，他在上周前往中和中正路訪友後，離去時想找車代步，因此隨機尋找並測試未上鎖的車輛。

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據知，朱嫌隨後在中和中正路161巷一處空地，發現一輛小貨車鑰匙未拔、車門也沒上鎖，隨即將小貨車開走，前往樹林區龍興街住家附近停放，而從事水電工作的72歲吳姓車主，當天上午9時許準備牽車上班時，驚見小貨車遭竊，隨即報警。

據指出，警方獲報立即組成專案小組，調閱相關監視影像，並掌握朱嫌身分及行蹤，當天中午循線在樹林將朱嫌查緝到案，警詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢偵辦，通緝部分則解送歸案。

警方呼籲，此類案件多因民眾一時疏忽，而給予歹徒可乘之機，停放車輛時務必養成良好習慣，離車前應確實上鎖並取下鑰匙，切勿將貴重物品留置車內，以免成為不法之徒覬覦目標。

警方循線將朱嫌查緝到案，成功尋回失竊的小貨車。（記者陸運鋒翻攝）

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