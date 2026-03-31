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    雲林林火警戒達最危險等級1週92件火警 消防局提醒掃墓這些事別做

    2026/03/31 13:37 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣消防局在古坑草嶺辦理森林火災搶救演練，強化救災應變能力。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣消防局在古坑草嶺辦理森林火災搶救演練，強化救災應變能力。（記者黃淑莉攝）

    最近一週雲林雜草、墓地火警較去年同期增加2成，加上農業部公布雲林等7縣市林火天氣指數已達警告最危險等級，有鑑古坑草嶺今年初發生山林火災，縣府今（31）日在草嶺辦理森林火災搶救演練，強化救災應變能力，同時也宣導清明掃墓「4不1要」的防火注意事項。

    從去年入秋至今降雨量不足，環境乾枯，雲林縣消防局統計，3月25日至3月30日全縣共發生92件火警，較去年72件增加約2成，尤其古坑頻傳竹林火災，因地理位置關係滅火不易，加上枯葉易燃火勢易蔓延，單一案件至少要出動2輛12公噸水庫車前往滅火。

    今年1月12日在草嶺石壁發生山林火災，消防、義消及民力加上空勤、國防部出動直升機，從地空聯合滅火，延燒8公頃竹林。1月29日石壁又傳山林火警，相關單位即時應變漏夜滅火，迅速控制火勢。

    為強化山林火災防災救災應變能力，縣府今天在草嶺第一停車場辦理實兵、實況演練，從火災通報、指揮調度及地空協助應變能力。雲林縣消防局長林文山表示，檢討年初2場山林火災打火經驗，縣府今年追加100萬元強化草嶺救災設備，包括高壓噴霧機、高壓軟管、打火把、高壓繩索等。

    雲林縣長張麗善說，清明節期間山區、公墓周邊用火行為增加，易發生引起山林及雜草火災，呼籲祭祖掃墓時切記「4不1要」，即不用火除草、不燃燒紙錢、不燃放爆竹、不亂丟菸蒂，並記得垃圾要帶走。

    雲林縣消防局在古坑草嶺辦理森林火災搶救演練，強化救災應變能力。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣消防局在古坑草嶺辦理森林火災搶救演練，強化救災應變能力。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣消防局提醒清明節掃墓切記「４不１要」。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣消防局提醒清明節掃墓切記「４不１要」。（記者黃淑莉攝）

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