高市大東文化藝術中心廁所遭注射針頭堵塞 警加強查緝

警方加強大東文化藝術中心巡守。（民眾提供）

高雄市大東文化藝術中心廁所遭人棄置注射針頭造成污水管道堵塞，引發公共安全疑慮，鳳山警方今啟動專案，加強查緝與巡守，防範不法情事發生。

大東文化藝術中心廁所近來多次因污水管道堵塞，導致一樓全部廁所暫停使用，造成民眾無法使用非常不便，員工也多次清理污水管感到疲憊不堪，經清出全是注射針頭堵住污水管道所致。

請繼續往下閱讀...

大東文化藝術中心張貼公告，呼籲使用者用完直接丟入垃圾桶，拜託請體諒清潔人員辛苦，尤其大東文化藝術中心旁邊就是大東圖書館，每天人潮很多，網路社群引發熱議，引發公共安全疑慮。

鳳山警分局獲悉高度重視，經查去年迄今於大東文化藝術中心及周邊路口，共計查獲4起毒品案件，今由成功派出所及偵查隊共組專案小組，針對可疑人士與相關線索展開清查與查緝行動，追查是否涉及違法行為。

警方同時考量大東文化藝術中心廁所為24小時開放空間，將由成功所與警備隊加強區域巡邏密度，提高見警率。警方也主動聯繫園區管理單位及保全人員，建立即時通報機制，成立通訊群組強化橫向聯繫。

鳳山警方呼籲民眾公共空間需全民共同維護，切勿任意棄置危險物品，以免危害他人安全並觸法，警方持續透過網路巡查與實地勤務雙軌並行，守護民眾生活環境安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法