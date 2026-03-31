南榮公墓案前基隆民政處長王榆森涉貪57萬 今偵結起訴

基隆市政府前民政處長王榆森收受不正利益57萬餘元，依貪污治罪條例收受不正利益罪起訴。（資料照）

基隆地檢署偵辦南榮公墓納骨塔工程資訊設計弊案，查出前基隆市政府民政處長王榆森任內長期收受張姓業者提供專屬車輛、司機接送，甚至由業者代付15萬元封口費，總計收受不正利益達57萬餘元，今天（31日）偵結、將王、張分別涉犯貪污治罪條例收受不正利益、行賄罪提起公訴。

檢調調查，王榆森2015年1月至2022年間擔任基隆市民政處長期間，王的友人張姓業者得知民政處於2018年起籌備「南榮公墓納骨塔興建工程」，為求所設計的「墓政管理系統」納入興建工程牟利，隔年9月購入一輛轎車，並安排兒子「阿凱」進入民政處擔任王男的專屬駕駛。

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起訴指出，阿凱不僅負責王男上下班，更隨時待命接送其私人行程，舉凡車輛油費、保養費、稅費，甚至王男的私人餐費，全數由張姓業者買單。

王男遂於2020年間，指示不知情的下屬將張男提供的「墓政管理系統」納入納骨塔工程設計項目中，並於2021年5月順利通過預算追加案。

檢調查出，王男於2021年2月間，因故遭到徵信社跟拍，並被勒索封口費，王男第一時間未向警方報案，而是要求張男代為出面處理。張男為維繫與處長的利害關係，自掏腰包支付15萬元「封口費」給徵信社，確保王男官位不受影響。

檢調調查，阿凱於2021年3月離職並將車輛駛離，引發王男不滿，但張男為求標案後續利益，同年6月起再度提供車輛供王男使用至2022年底卸任為止。檢方統計，王男透過此管道獲得的不法利益合計達57萬5268元。

基檢今年2月搜索王、張住處後，以王男犯罪嫌疑重大且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。檢方今日偵結，認定王男身為局處首長，受領國家俸祿卻將職務權力作為換取私人享受的籌碼，依王、張分別涉犯貪污治罪條例「不違背職務收受不正利益罪」與「交付不正利益罪」起訴。

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