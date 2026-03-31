販毒小蜜蜂偽裝外送「一條龍」服務 台中特勤警力攻堅起出槍彈

台中市刑大破獲販毒集團，出動特勤中隊攻堅逮獲李姓主嫌。（記者陳建志翻攝）

台中市李姓男子（47歲）成立販毒集團，提供「一條龍」服務，並以「餐飲」、「包起來」等點餐當暱稱掩護，在社群平台公開販售依託咪酯、愷他命及毒品咖啡包，還利用外送平台作為掩護，指派毒品「小蜜蜂」假裝外送員運毒，台中市刑大偵七隊暗中蒐證，去年10月收網，逮捕李男等5名同夥，查獲市價2百多萬的依托咪酯煙彈、愷他命，還起出改造手槍1支及子彈10顆，李男因涉嫌重大被裁定羈押禁見。

台中市刑大偵七隊偵辦其他毒品案件時，發現李姓男子（47歲）透過Telegram 通訊軟體交易，以「職人咖啡」為名成立群組，卻提供藥腳點餐毒品，再指揮「毒品小蜜蜂」假裝外送員運毒，隨即報請台中地檢署檢察官溫雅惠指揮台中市刑大、第五分局、新莊分局組成專案小組。

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經暗中蒐證，去年10月持搜索票，並在台中市警局特勤中隊配合下，前往汽車旅館等據點強力攻堅，一舉逮捕李姓主嫌（47歲）以及負責倉管及擔任「小蜜蜂」的張姓、吳姓、江姓等同夥，現場宛如大型毒品分裝場。

警方當場查扣市價200多萬的200多顆依托咪酯煙彈、愷他命1公斤多、哈密瓜錠186顆、毒品咖啡包456包，現場另有大量空煙彈倉、封口機、分裝袋、捲菸機、粉碎機、玻璃量杯、漏斗、攪拌器等工具及新台幣50萬8100元等證物，並起出改造手槍1支及子彈10顆。

全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，李男因涉案情節重大，經法院裁定收押禁見，其餘涉案人獲5萬元至10萬元交保。

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台中市刑大破獲販毒集團，起出大批毒品，還有改造手槍、子彈，以及50多萬元的現金。（記者陳建志翻攝）

台中市刑大破獲販毒集團，提供「一條龍」服務，並利用外送平臺當掩護，指派毒品小蜜蜂假裝外送員運毒。（記者陳建志翻攝）

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