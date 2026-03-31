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    黃淑君籲提高警消心輔補助 新北警：心理師駐點、跨局處方案可利用

    2026/03/31 13:04 記者黃子暘／新北報導
    新北市議員黃淑君表示，警消心理諮商輔助需求大，但新北市實際編列經費低，要求提高。示意圖。（記者黃子暘攝）

    新北市議員黃淑君表示，警消心理諮商輔助需求大，但新北市實際編列經費低，要求提高。示意圖。（記者黃子暘攝）

    第一線警消為人民出生入死，工作壓力高，新北市議員黃淑君表示，警消心理諮商輔助需求大，但新北市實際編列經費低，以警察人員為例，平均一人僅有55元，要求新北市府加強檢討，落實警消心理照顧。警察局對此回應，向來重視同仁身心健康，近年除委聘專業醫師及心理師駐點諮詢，也擇定10家心理機構方便同仁就近諮商，此外，也有人事處「員工協助方案」、衛生局青壯世代心理健康支持方案等可利用。

    黃淑君表示，以今年預算年度為例，新北市消防員人有2784人，編列40萬3千元，平均一人不到145元；新北市警察人員共有7780人，編列43萬2千元，平均一人僅55元；日前接獲基層警消陳情，陳情人表示，礙於市府心輔預算編列過少，他曾因工作致心理不適，雖能接受心理諮商的協助，但是後續都只能自費參與。

    黃淑君說，礙於勤務安排，大多警消人員並不敢請警消心理假，市府除增加警消心輔預算外，預算核銷請領上也應保護當事人，減化申請程序，避免為核銷導致曝光當事人求助內容，成為另類加害者。

    警察局回應，近年除委聘專業醫師及心理師至本局駐點諮詢，也擇定10家心理機構提供同仁就近諮商，對於諮詢同仁身分絕對保密，無洩漏個資之虞；警察局「心理補助相關預算」執行數超出原有編列數，均由相關業務費支出，不會影響到同仁預約使用心理諮商／諮詢權益，另外，人事處「員工協助方案」提供每人每年4小時免費各類諮詢服務，衛生局15至45歲青壯世代心理健康支持方案提供15至45歲每人3次免費心理諮商，均可洽服務機構預約。

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