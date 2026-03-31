移工淪提款車手3個月領262萬 逾半是「約炮錢」

範男在彰濱工業區週邊的超商提款達61次，得款262萬5000元，全數交給車手頭。圖為範男提款畫面。（警方提供）

彰化逃逸外籍移工範男，被詐騙集團吸收擔任領款車手，3個月內造成42位民眾受害報案，警方調出監視器發現，範男在彰濱工業區週邊的超商提款達61次，得款262萬5000元，全數交給車手頭，他因經常出現在超商提款引起店家起疑，警方逮人後調出畫面，驚見範男犯案無數，依詐欺取財罪將他移送法辦。經過彰化地院審理，法官依其犯42罪，每罪判處1年4月至2年7月之間，法定刑為56年4月，應執行刑為8年9月。

判決書指出，範男落網時供稱，一名越南友人「Ham Dai」給他提款卡，要他幫忙提款，他好心幫忙，沒收任何報酬，不知道對方是詐騙集團。範男從去年4月18日開始提款，時間持續到6月22日，其中有10次提領金額達10萬以上，被害人大都因「約炮」而受害，其次是投資虛擬貨幣被騙。

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判決書指出，被害人有30人因為「約炮」而失血。台北何男在臉書看到「約炮廣告」，他只問對方，可不可以加入「約炮社團」，就主動「入坑」，交出入會費15萬；黃男在網路看到「約炮廣告」，跟對方聯繫，對方稱要「儲值」5萬才能約出美女，若想要性交，還要再交5萬，結果黃男連匯13萬，連個「人影」都沒看到。

判決書顯示，被告範男提領262萬5000元，有逾半是被害人想「約炮」，進而匯入指定帳戶，受害輕者只匯5000至1萬元，受害最嚴重被騙15萬。被害人有的想跟「美女裸聊」而受騙，有的為了看「色情影片」而受騙；有的上「結婚配對」網站，以為交出款項與心儀的女子聊天就可約出打炮，結果都被騙上當。

判決書指出，範男最多一天內領了6次，地點都侷限在彰濱工業區的超商或超市提款機。

法官指出，被告來台工作1年半後即失聯， 從去年4月至6月間多次提領來自42名告訴人或被害人之受詐匯款，製造金流斷點，助長詐欺犯罪氣焰。審酌被告緊密犯罪，其持續犯案之期間甚長、出勤提款次數繁多，不論經手提領金額、告訴人或被害人受詐金額，累積總計頗為可觀，被害人數規模牽連甚廣，對於社會治安有相當程度之危害，犯42罪，每罪判處1年4月至2年7月之間，法定刑為56年4月，應執行刑為8年9月。

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