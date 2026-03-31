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    車手取款遭「刑警」截胡30萬元 真相又是詐團黑吃黑

    2026/03/31 12:15 記者黃佳琳／高雄報導
    車手取款遭「刑警」截胡30萬元，真相竟是詐團黑吃黑。示意圖（資料照）

    車手取款遭「刑警」截胡30萬元，真相竟是詐團黑吃黑。示意圖（資料照）

    翁姓詐團車手日前在路邊向詐騙被害人楊女收受30萬元，竟遭三名全身黑衣、自稱是「刑警」的男子當街攔下，翁男當場嚇得乖乖「雙手抱頭」下跪，任憑對方搜刮背包後離去。楊女報案，警方循線查出這起「黑吃黑」搶案，4人最後都被判有罪得去吃牢飯。

    判決指出，去年3月12日上午10點，翁姓男子在苓雅區剛向一名被害人收取詐騙得手的30萬元現金，錢才剛到手，另組張姓男子（另案偵辦）及陳姓男子為首的犯罪集團早已掌握翁男取款行蹤，決定上演一場「假警察抓真車手」的黑吃黑戲碼。

    陳男等人全身穿著黑衣黑帽，在高雄捷運鳳山西站集合後，搭計程車殺往現場埋伏，一見翁男現身，立刻上前勾脖、壓肩，威嚇：「我們是警察，蹲下！」翁男以為遇到真警察，當街下跪並主動打開背包，看著這群「刑警」直接拿走30萬元。

    翁男被搶後不敢聲張，直到張女驚覺受騙上當報警，警方才循線查獲這起詐團「黑吃黑」搶案，雖然檢察官一度以「加重強盜罪」起訴這群黑吃黑成員，但高雄地方法院法官勘驗監視器發現，這群假警察全程「空手而來」，既沒穿制服、也沒配戴手槍或手銬，且翁男供稱是因為「第一時間相信對方是警察」才配合，因此認定不構成強盜罪。

    法官認為，陳男等人冒充公務員，並結合三人以上加重詐欺，行為惡劣，主嫌陳男被重判2年6月，共犯徐男、陳男各判2年徒刑，「受害」的翁姓車手也因先前曾騙了另一名婦人135萬元，也被依加重詐欺罪判處1年10月徒刑。

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