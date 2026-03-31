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    首頁 > 社會

    醉男就醫自行拆點滴還肘擊護理師 警上銬逮人送辦

    2026/03/31 12:22 記者陸運鋒／新北報導
    林男自行拆除點滴後，又肘擊林姓護理師。（記者陸運鋒翻攝）

    林男自行拆除點滴後，又肘擊林姓護理師。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市新店耕莘醫院今天凌晨發生醫療暴力事件，林姓男子因喝醉酒身體不適送醫，但在醫院治療時自行拆下點滴針頭，林姓護理師見狀後，好心上前處理傷口，卻遭到林男肘擊受傷，警方獲報趕抵，隨即將林男上銬逮捕，詢後移送偵辦。

    新店警分局調查，無業的61歲林男居住在新店區新生街一帶，整天無所事事在家飲酒，而他今天凌晨1時許，飲酒後感到腹部疼痛，自行致電119請救護車前來，警消趕抵後，隨即將其送往新店耕莘醫院治療，經院方診療後，替林男施打點滴並安置於留觀區。

    據知，期間林男突然情緒失控，先拿起支架上的藥瓶搖晃敲打，再自行拆除手臂上的點滴針頭，而值班的21歲林姓女護理師聽見後，連忙上前關切並處理傷口，但林男卻出手肘撞擊林女右胸，造成林女右肩及右胸挫傷。

    事發後，林女立即通知醫院保全並致電110報案，警方到場後，林男仍處泥醉狀態，隨即將其依現行犯上銬逮捕，而林男否認有動手打人，自稱只是在拆除點滴不小心揮到，警詢後將林男依違反醫療法、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方到場將林男上銬逮捕，並帶回派出所偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    警方到場將林男上銬逮捕，並帶回派出所偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

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