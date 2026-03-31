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    未上市航太國防概念股遭查扣 高雄欠稅大戶90萬股「金雞母」下月7日拍賣

    2026/03/31 12:00 記者黃佳琳／高雄報導
    「台翔航太」與「高科磁技」這兩檔深具軍工潛力的未上市股票，下月7日首度公開拍賣。（行政執行署高雄分署提供）

    「台翔航太」與「高科磁技」這兩檔深具軍工潛力的未上市股票，下月7日首度公開拍賣。（行政執行署高雄分署提供）

    高雄一名租賃公司大老闆欠稅上千萬不還，法務部行政執行署高雄分署名下財產，並首度拍賣「台翔航太」與「高科磁技」這兩檔深具軍工潛力的未上市股票，讓不少內行投資人蠢蠢欲動。

    由國發基金撐腰的「台翔航太工業」公司背景紮實，當年為配合經國號戰機（IDF）研發而生，投資版圖橫跨衛星、光纖陀螺儀及當紅的無人機系統，堪稱正宗國防概念股，本次釋出共81萬多股，採一標競標。

    另檔中鋼集團旗下的「高科磁技」，該公司專攻高階磁性材料，產品不僅用於電子業，更打入無線通訊與陣列雷達等軍事防禦鏈。高雄分署共查扣9張高科股票（近9萬股），將拆分為9標拍賣，其中1萬股的有8標，9410股的有一標，降低入場門檻，吸引散戶進場「撿便宜」。

    除了「金雞母」股票，當天拍賣會場宛如「名車伸展台」，包括賓利、BMW、奧迪等頂級豪車通通列隊待標，現場還加碼販售旗山溪洲當季龍眼蜜，打算讓參與民眾「有得賺又有得吃」。

    高雄分署提醒，雖然股票訂有底價且依法保密，但這類稀有產業股平時難以購入，4月7日下午2點半開放領牌競標。

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