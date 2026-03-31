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    月世界偷倒業者遭起訴 環保局重罰300萬廢證並求償422萬代清除費

    2026/03/31 11:58 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄月世界遭不肖業者偷倒廢棄物。（民眾提供）

    高雄月世界遭不肖業者偷倒廢棄物。（民眾提供）

    高雄月世界偷倒業者1遭起訴，環保局今表示，針對侑鴻環保公司重罰300萬元，並廢止清除許可證，求償代清除費用422萬元；另外2家台南勗瑞、貿毅環保公司移請台南市重罰並廢證。

    環保局去年11月接獲民眾通報，燕巢區千秋寮段等處山坡地遭不肖業者傾倒廢棄物，經破袋檢查發現垃圾來源為台南等地區，立即報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。

    經環檢警擴大查出侑鴻環保公司於岡山、燕巢等處私設貯存場，收受外縣市清除業者垃圾後，再轉運至月世界山區非法棄置。

    檢方深入追查，發現侑鴻環保公司負責人李姓父子，指示台南勗瑞、貿毅黃姓負責人，將台南垃圾轉運至岡山、燕巢等廠房，再指示施姓男子將垃圾清運至燕巢、田寮月世界等地非法棄置。檢方將12人依涉犯組織犯罪、廢棄物清理法及山坡地保育條例等罪嫌起訴，並查扣犯罪所得、不法利得及相關車輛10部。

    環保局今表示，動員2日內清除完畢，依違反《廢棄物清理法》，針對行為人除裁處最高300萬元罰鍰外，並廢止清除許可證，另台南勗瑞、貿毅環保公司設籍台南，市府已移請台南市重罰並廢證。

    環保局也強調，已向行為人求償代清理費用422萬元，後續處理措施，將依廢清法第71條相關規定辦理，呼籲清除業者應依法妥善清運廢棄物至合法處理機構，地主也應善盡土地管理責任，以免遭不肖業者隨意棄置。

    高雄月世界遭不肖業者偷倒廢棄物。（民眾提供）

    高雄月世界遭不肖業者偷倒廢棄物。（民眾提供）

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