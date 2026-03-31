苗栗別墅淪毒窟 警查獲市價636萬彩虹菸、毒咖啡包

刑事局偵查第六大隊去年10月在苗栗頭份1處別墅破獲毒品分裝場，起出依託咪酯菸油、彩虹菸和毒咖啡包等市價約636萬的毒品。（記者陳建志翻攝） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

刑事局偵查第六大隊去年接獲情資，林姓男子（35歲）承租苗栗頭份1處別墅當掩護，在裡面進行毒咖啡包等毒品分裝，去年10月發動搜索，當場逮獲林男，並起出市價約636萬的依託咪酯菸油、彩虹菸和毒品咖啡包，以及分裝工具一批，將林男送辦，並依製造、販賣毒品罪嫌起訴。

刑事局偵查第六大隊去年9月接獲線報，林姓男子（35歲）承租苗栗頭份1處別墅，作為二級毒品依託咪酯分裝場，遂與苗栗縣警察局刑警大隊科偵隊及台中市警局刑警大隊偵三隊等單位共組專案小組，並報請苗栗地檢署指揮偵辦。

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經跟監、蒐證，見時機成熟，去年10月25日直搗苗栗頭份別墅進行搜索、拘提，現場逮捕林姓男子，並起出二級毒品依託咪酯菸油3瓶（毛重1973公克）、三級毒品彩虹菸成品8082支、毒品咖啡包2652包、原料卡西酮2包（毛重598公克）、分裝機2台及分裝工具一批等證物。

全案依違反毒品危害防制條移送苗栗地檢署偵辦，經檢察官偵結，依製造、販賣二、三級毒品將林嫌起訴。

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