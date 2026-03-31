前館長徐國士死亡 士林科教館工程弊案更二審公訴不受理

徐國士因於2023年2月死亡，更二審今天宣判徐的部分公訴不受理。（取自太管處官網）

國立台灣科學教育館遷建新館工程弊案，一審士林法院認定前館長徐國士圖利廠商8387萬元，判處7年6月，二審高等法院改判徐6年，經最高法院撤銷發回，更一審指檢方起訴徐的證據、卷內證據等，均無法認定徐有犯罪，改判無罪；更二審審理期間，徐國士於2023年身故，更二審今天宣判徐的部分公訴不受理。

檢方起訴指，2000年到2003年徐國士擔任國立科教館館長，負責將科教館遷移到士林基河路的各項業務；親密友人、樹茂公司負責人董素貞則是負責科教館新館軟體工程營建管理服務。兩人卻共謀，將「第一單元統包採購案」及「4D弧型劇場影片採購案」等案件指定給特定廠商承作，董素貞靠著洩漏採購案資訊，獲得4166萬元佣金。

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2009年徐、董被訴，士院一審歷經6年審理，認為兩人從頭到尾否認犯行，但依證據可知圖利廠商8387萬多元，判徐國士7年6月徒刑、董素貞8年6月。

高院二審認為本案爭訟逾8年依法須減刑，改判徐、董女各6年、6年6月，經最高法院撤銷發回，更一審指檢方起訴徐的證據、卷內證據等，均無法認定徐有犯罪，且前後矛盾，改判無罪；董女則犯政府採購法中妨害投標罪、洩漏秘密資訊圖利罪，因爭訟逾8年，符合速審法等減刑規定，各判4月、2年1月，上訴至最高法院。

徐國士於2023年2月28日辭世，享壽82歲，他過去是太魯閣國家公園管理處首任處長，過世時國家公園、生態保育學術界人士震驚且哀傷。高院今改判公訴不受理，董女則改判4月、2年1月，並追繳犯罪所得4166萬5600元。全案仍可再上訴。

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