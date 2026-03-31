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    首頁 > 社會

    OL加班遭色同事凌辱 同事直擊誤會：「你們在做愛喔?」

    2026/03/31 11:20 記者黃佳琳／高雄報導
    OL小芬（化名）加班遭男同事侵犯，還被其他同事誤會在辦公室打炮。示意圖（資料照）

    OL小芬（化名）加班遭男同事侵犯，還被其他同事誤會在辦公室打炮。示意圖（資料照）

    OL小芬（化名）和邱姓男子在公司加班，兩人吃宵夜時，小芬好奇想打開邱男的手機查看，邱男提議「親親換密碼」，小芬拒絕後，竟遭邱男強吻還性侵得逞，甚至還被同事誤會在公司做愛，小芬報警後，邱男被法官依強制性交罪判徒刑3年6月。

    判決指出，邱男與小芬都是同棟大樓的上下樓層同事，去年6月底深夜，兩人在公司加班後，相約在2樓吃宵夜聊天，小芬隨口詢問邱男手機密碼，不料邱男竟色心大起，調戲稱：「想知道密碼就親我一口！」遭到拒絕後，邱男露出真面目，趁四下無人步步逼近。

    小芬試圖逃往陽台躲避並尖叫求救，卻被邱男堵在牆角，邱男不僅強按頭部濕吻、抓奶蹂躪，甚至還扯下小芬衣物，用手指粗暴插入並磨蹭下體。

    公司同事見兩人遲不下樓，上樓查看時，驚見兩人「在陽台快速穿衣」，同事還出聲虧他們「ㄟ，你們在幹嘛？你們在做愛喔？」

    邱男慌張穿褲逃離現場，小芬則抱著同事哭訴求援並報警；高雄地方法院審理時，邱男否認犯行，辯稱兩人是「兩情相悅」，但法官綜合相關事證後，不採信邱男說詞，並發現案發後小芬神情驚惶、頸部更有掙扎抓傷，因此依強制性交罪判徒刑3年6月，可上訴。

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