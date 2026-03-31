許智信詐17人6500萬總刑期73年 再添1案二審重判7年10月

前宜蘭縣府公共造產專員許智信，任內冒用縣長林姿妙助理名義對外募資詐財，受害人數由17人增至18人。（記者楊心慧攝）

前宜蘭縣府公共造產專員許智信，任內冒用縣長林姿妙助理名義對外募資詐財，受害人數由17人增至18人。原詐騙17人、得款6500萬元部分，其中7件已依詐欺罪判刑2年6月定讞並入獄，其餘10件更一審依利用職務上機會詐取財物罪處7年2月至7年10月不等徒刑，總刑期達73年2月，尚未定合併應執行刑。新增1名被害人部分，一審判1年10月，高院今改判7年10月，褫奪公權5年。

許智信前案詐騙17人得款6500萬元，宜蘭地院認為他以公共採購為餌行騙，依10件貪污治罪條例之利用職務機會詐財、7件刑法詐欺取財罪，去年7月合併處12年徒刑。二審改認定僅構成17件刑法詐欺罪，不成立貪污罪，改判4年10月；最高法院先判其中7件詐欺罪定讞，但認為另10件不構成貪污罪的理由不完備，撤銷發回更審；高等法院更一審上個月維持一審認定此10件為職務詐財罪。

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新案由宜蘭縣一名張姓餐廳女老闆提告，檢方偵結起訴，宜蘭地院審結宣判。判決指出，2023年3月到9月中旬，許智信向張姓被害人佯稱宜蘭縣政府有辦公室物品、離島物資等小型採購標案，不對外招標，可私下投資獲利，以此方式施用詐術，張女共交付10次款項、合計709.5萬元，許男收受後用來清償債務，後來雖陸續償還，仍欠190萬元。

檢方偵辦此案依貪污治罪條例罪名起訴，宜蘭地院合議庭認為，許智信利用與林姿妙來往互動中展現的人脈關係，取信於張女，與擔任宜蘭縣政府公共造產專員職務並無關聯，變更起訴法條，去年9月改依詐欺取財罪判刑1年10月，未扣案犯罪所得190萬元沒收。

高院認定許智信為貪污罪，一審判決有違誤，改重判7年10月，褫奪公權5年。

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