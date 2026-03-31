非法廢棄物處理廠賺黑錢5000萬 南市檢警環逮8嫌

台南檢警環專案小組突擊非法廢棄物處理廠。（南市刑大提供）

台南市檢警環專案小組上月在後壁區破獲一起非法廢棄物處理廠，查獲康姓犯嫌違法利用私人廠房及竊占鄰近土地，涉嫌堆置處理事業廢棄物塑膠類等物品，還在一旁農地偷埋，讓地主氣炸，專案小組現場逮8人，初估8年來賺了黑錢超過5000萬元，48歲康嫌被法院裁定羈押偵辦，專案小組持續追查事業廢棄物來源。

專案小組費時半年偵查蒐證，調閱近百支監視器影像和跟監埋伏，發現康嫌涉嫌自2018年起迄今，在未取得主管機關核發之廢棄物處理許可文件下，私自利用位於後壁區廠房及竊占鄰近國有地、農地作為據點，以無償或極低價格，私自收受「塑膠混合物」等事業廢棄物堆置處理，不僅嚴重污染水土及環境衛生，另逕行購入PE模造粒機、水洗槽、撕碎機等專業機具，雇用非法逃逸移工進行清洗、粉碎、造粒等加工作業，再轉賣給特定廠商牟取不法暴利。

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上月檢察官廖羽羚親自帶領南市刑大偵一隊、環保局、霹靂小組執行查緝搜索，當場查獲康嫌、司機、作業員等8人，並查扣該集團使用之大貨車、怪手、推高機、大批處理機具等證物。全案依違反廢棄物清理法等罪嫌移送法辦。

其中，2位逃逸移工主要被指派從事最粗重、高污染的現場粉碎塑膠作業。被送交移民署專勤隊收容，進行後續處置。專案小組將持續追查其他共犯、事業廢棄物來源。

主嫌康男（中）被移送法辦後收押禁見。（南市刑大提供）

現場查扣貨車。（南市刑大提供）

查扣怪手等機具。（南市刑大提供）

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