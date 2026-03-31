高雄街頭「碰碰車」逆轉 「被害人」7萬交保後再被檢方聲押

鄒男（右車）不滿方男（左車）倒車撞到妻兒，開車撞擊方男的轎車後，兩人都被檢方聲押。（民眾提供）

方姓男子與鄒姓老翁因行車糾紛起衝突，鄒妻和鄒兒下車理論時，被方男開車撞傷，鄒翁見狀爆怒，跳上車後開車連續4次猛撞方男座車，也造成方男和方妻受傷，檢方原本諭令方男7萬元交保，只聲押撞人的鄒翁，但近日發現新事證，確認方男蓄意撞人在先，於是傳喚他二次到案說明後，再向法院聲押獲准。

檢警指出，16日下午，方男（49歲）開車行經三民區河堤路與敦煌路口時，因不滿鄒翁（66歲）右轉未打方向燈而按喇叭提醒，鄒翁、太太（67歲）及兒子（39歲）不滿被按喇叭，下車要找方男理論。

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檢警原本認為，方男當下欲倒車離開現場，疑換檔時不慎導致車輛暴衝，撞倒鄒妻與鄒兒，沒想到後來仔細追查後發現，方男的車輛不是暴衝，而是故意撞倒鄒家母子，更造成鄒家兒子顱內出血，一度命危。

而鄒翁見妻小被方男撞倒，一時怒火攻心，也跳上車開啟「戰鬥模式」，一連朝方男的座車猛撞4次，不但兩人車子都被撞爛，方男和妻子吳女（45歲）也因撞到手、胸多處擦挫傷。

檢方原本認定方男是「被害人」角色，僅諭令方男7萬元交保，依殺人未遂罪將鄒翁聲押，但隨著發現新事證，檢方也認定方男同樣涉及殺人未遂罪，將他向法院聲押獲准。

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