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    首頁 > 社會

    下令槍殺脫逃東非狒狒 桃園市農業局技工改判緩刑3年

    2026/03/31 11:09 記者楊心慧／台北報導
    六福村東非狒狒於2023年3月竄逃18天，最後卻遭獵槍射傷不治。（資料照）

    六福村東非狒狒於2023年3月竄逃18天，最後卻遭獵槍射傷不治。（資料照）

    2023年3月新竹縣關西鎮六福村主題遊樂園1隻東非狒狒脫逃到桃園市平鎮區現蹤後，一路移動至楊梅、新屋一帶，引發關注。桃園市政府農業局組成捕捉小組，在楊梅富岡圍捕時，林姓獵人開槍擊斃狒狒，舉國譁然。桃園地檢署認定農業局徐姓技工曾下達指令「可直接開槍」，依涉嫌違反野生動物保育法起訴，桃園地院去年2月判處8月徒刑。高等法院今改判6月徒刑、緩刑3年，可併科罰金25萬元。

    為捕捉脫逃的狒狒，桃園市農業局當時成立「桃園市抓狒戰情室」，2023年3月27日下午有民眾通報在楊梅富岡地區的校園發現狒狒，當時狒狒闖入民宅被關入房內，農業局人員成功圍捕後，卻在移動狒狒時發現血跡，送至六福村動物園救治仍不治，而農業局專門委員當時在逮捕狒狒後於現場擺拍，慘遭各界撻伐，事後請辭。

    開槍的林姓獵人接受調查時指稱，是受新竹縣政府農業處委託前往協助圍捕狒狒，桃檢檢察官經調查、釐清案情後，確認是桃園市政府農業局徐姓技工指示開槍，將他依違反野生動物保育法起訴，開槍的林姓獵人獲不起訴處分。

    桃園地院審酌，徐男明知本案狒狒為珍貴稀有野生動物，以麻醉槍圍捕已足，卻罔顧政府保育野生動物之用心，利用不知情之獵人宰殺，危害自然生態之平衡，妨礙環境之永續發展，又自始否認犯行，判處徐男8月徒刑。可上訴。

    案經上訴，高等法院今改判6月徒刑、緩刑3年，可併科罰金25萬元，並在一年內支付8萬罰金。

    相關新聞請見：

    下令開槍打死脫逃東非狒狒 桃市府農業局技工判刑8月

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