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    首頁 > 社會

    行人闖紅燈影響轎車通行 當街開打受傷送辦還挨罰

    2026/03/31 10:40 記者陳文嬋／高雄報導
    李男闖紅燈影響張男駕車通行，2人當街開打影片曝光。（民眾提供）

    李男闖紅燈影響張男駕車通行，2人當街開打影片曝光。（民眾提供）

    網路今流傳一段打架影片，高雄市李姓男子過馬路闖紅燈，影響張姓男子綠燈駕車直行，雙方當街互嗆起口角，路中央開打受傷，警方除依傷害罪函送法辦，一併對2人交通違規，各開罰300、600元。

    警方調查，行人李姓男子（38歲）24日於鳳山區頂庒路與過勇路口過馬路闖紅燈，適逢駛張姓男子（49歲）綠燈駕車直行停下，張男開車窗示意李男闖紅燈，李男回嗆雙方起口角。

    張男火大將轎車停放路邊，下車與李男爆發衝突，雙方情緒失控，不顧往來人車，馬路上爆發肢體衝突，直接馬路中央開打，還一路打到路邊，造成雙方均受傷，頭、臉、手、腳擦挫傷。

    警方據報到場處理，2人已停止打架，均稱身體不適，各自前往驗傷，李男事後26日提告張男傷害，張男將配合律師時間到案說明。若雙方事後撤告，警方將依違反《社會秩序維護法》中妨害秩序裁處。

    此外，警方查出張男紅線違停，違反《道路交通管理處罰條例》第56條，可處600元至1200元罰鍰；李男不遵守交通號誌闖紅燈，依據《道路交通管理處罰條例》第78條，可處300元至500元罰鍰。

    全案警方將2人依傷害罪嫌函送偵辦，並對張男、李男2人交通違規，各開罰300、600元。警方呼籲遇有糾紛應保持理性，避免因一時衝動衍生衝突，觸法受罰。

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