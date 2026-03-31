無業男砍傷2人害老翁中風 殺人未遂判8年4月

台中市林姓男子（中）去年10月嫌鄰居吵，持水果刀砍傷陳姓婦人和施姓老翁，台中地院今天依殺人未遂，判處8年4月徒刑。（資料照）

台中市霧峰區一名無業的23歲林姓男子，去年10月持刀先砍傷施姓老翁（70歲）左胸，又砍傷陳姓婦人（70歲）額頭、臉部，造成施男左側血胸、右小腦中風併水腦症、呼吸衰竭等傷害，在加護病房住了19天才轉出，施男落網後表示對當時情況沒有印象，再有記憶時，就是坐在陳婦家地上，檢方依殺人未遂將他起訴，台中地院審理後今天宣判，依殺人未遂判他8年4月徒刑。

檢警調查，這名住在霧峰區中正路上的林姓男子，去年10月16日下午2點多，質疑隔壁的陳姓婦人（70歲）製造噪音，開口就問陳婦「吵什麼？」陳婦與另名鄰居施姓男子（70歲）都否認有噪音聲。

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沒想到林男返家後，拿出家中水果刀返回陳婦家門，先朝站在門口的施男左胸猛刺一刀，接著又闖進陳姓婦人家中，朝她額頭、臉部、脖子猛刺，陳女趕緊出手抵擋，施男雖負傷仍奮力架住林男的脖子想要把他拖出來，並叫陳婦：「你趕快報警」，最後兩人合力搶下林男手中刀子，林男才罷手。

陳婦趕緊打電話向鄰居求救，並由鄰居報警，員警到場後才將林男制伏，並將兩人送醫，陳姓婦人臉部、頸部撕裂傷，施男則傷勢嚴重，出現主動脈穿刺傷、左側血胸、右小腦中風併水腦症、呼吸衰竭等傷害，在加護病房住了19天才轉出。

林男被逮後坦承，有叫陳婦「小聲一點」，陳婦回答「不是我」，隨即返家，對後來情況「沒有印象」，再有記憶時，就是坐在陳婦家地上。

台中地院審理後今天宣判，林男對施姓老翁和陳姓婦人犯殺人未遂，分處7年2月和6年徒刑，合併執行8年4月。

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