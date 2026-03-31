首例法庭公播！柯文哲京華城案一審言詞辯論、宣判影音看過來

京華城案言詞辯論內容以及宣判內容已於今日上傳至台北地方法院官網。（資料照）

前台北市長柯文哲涉嫌京華城收賄圖利等案，台北地方法院26日宣判，判其17年有期徒刑、褫奪公權6年。本案於去（2024）年12月15日進入為期2週的辯論程序，柯聲請就本案言詞辯論、宣判進行直播，合議庭裁定於宣判後5日內「公開播送」言詞辯論、宣判錄音、錄影。公播內容已於今（31）日上午10時上傳至台北地方法院官方網站法庭公播專區。

立法院去年6月修正《法院組織法》，規定地方法院審理社會矚目或是涉及重大公共利益案件時，得審酌依照各種情形將言詞辯論、宣判內容公開播送，並於10月訂出「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」，說明公開播送將採取單一鏡頭、定向定焦方式拍攝，並且於裁判宣示或公告後5日內播出。

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去年北院審理京華城案、政治獻金案期間，柯文哲向合議庭聲請就本案言詞辯論、宣判進行直播，合議庭審酌後，認為本案涉及重大公共利益且社會矚目，公開播送不妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，也不會對參與程序者及他人生命、身體、隱私等造成危害，准許聲請公開播送，並以完整播送為原則。

不過，柯文哲最在意的直播部分，因為違背修法後的立法意旨，因此被合議庭認為不具效力。對此，柯文哲的辯護律師認為司法院訂定的播送辦法已違背修正後的《法院組織法》的立法意旨，故提出抗告。不過，高院審理後，認為司法院訂定的播送辦法並未逾越《法院組織法》，故駁回柯文哲的抗告請求。

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