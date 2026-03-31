民進黨屏東內埔鄉長初選爆賄選 參選人鍾育杰聲押

民進黨內埔鄉長初選爆遊賄選，參選人鍾育杰聲押（記者葉永騫攝）

民進黨屏東縣內埔鄉長黨內提名選舉即將展開，現任內埔鄉民代表鍾育杰與前縣府客務處長李明宗兩人競爭激烈，傳出鍾育杰涉嫌招待黨員外出旅遊，涉嫌違反公職人員選罷法，屏東地檢署約談30餘人後，認為鍾育杰、導遊利秀琴涉嫌重大，有勾串、滅證之嫌，向法院聲請羈押禁見，民進黨縣黨部表明，不影響初選進行。

屏東地檢署表示，日前獲報內埔鄉長選舉民進黨內初選提名作業，鍾育杰涉嫌違反公職人員選舉罷免法第101條第1項後段，對於有投票資格之人行求期約與交付賄賂等情事，旋即指派檢察官指揮法務部調查局屏東縣調查站、屏東縣政府警察局刑事警察大隊等單位組成專案小組，30日指揮專案小組，持法院核發之搜索票到鍾育杰服務處、住處等地點執行搜索，並傳訊相關人員共約30餘人。

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據了解，鍾育杰涉嫌招待黨員及民眾集體外出旅遊，因此檢調將搭乘遊覽車的民眾一一帶回訊問，並且到民進黨屏東縣黨部一一核對黨員名冊，以確認是否向黨員賄選，檢察官於訊問被告鍾某、利某2人之後，認為犯罪嫌疑重大，有事實足認為有勾串、滅證之羈押原因與必要，漏夜向法院聲請羈押禁見，目前法院仍在審理中。

民進黨屏東縣黨部表示，鍾育杰是否收押都不會影響初選期程，仍依照期程進行，4月16日民調、18日黨員初選、22日執委會決議如何處理。

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