為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    民進黨屏東內埔鄉長初選爆賄選 參選人鍾育杰聲押

    2026/03/31 10:08 記者葉永騫／屏東報導
    民進黨內埔鄉長初選爆遊賄選，參選人鍾育杰聲押（記者葉永騫攝）

    民進黨內埔鄉長初選爆遊賄選，參選人鍾育杰聲押（記者葉永騫攝）

    民進黨屏東縣內埔鄉長黨內提名選舉即將展開，現任內埔鄉民代表鍾育杰與前縣府客務處長李明宗兩人競爭激烈，傳出鍾育杰涉嫌招待黨員外出旅遊，涉嫌違反公職人員選罷法，屏東地檢署約談30餘人後，認為鍾育杰、導遊利秀琴涉嫌重大，有勾串、滅證之嫌，向法院聲請羈押禁見，民進黨縣黨部表明，不影響初選進行。

    屏東地檢署表示，日前獲報內埔鄉長選舉民進黨內初選提名作業，鍾育杰涉嫌違反公職人員選舉罷免法第101條第1項後段，對於有投票資格之人行求期約與交付賄賂等情事，旋即指派檢察官指揮法務部調查局屏東縣調查站、屏東縣政府警察局刑事警察大隊等單位組成專案小組，30日指揮專案小組，持法院核發之搜索票到鍾育杰服務處、住處等地點執行搜索，並傳訊相關人員共約30餘人。

    據了解，鍾育杰涉嫌招待黨員及民眾集體外出旅遊，因此檢調將搭乘遊覽車的民眾一一帶回訊問，並且到民進黨屏東縣黨部一一核對黨員名冊，以確認是否向黨員賄選，檢察官於訊問被告鍾某、利某2人之後，認為犯罪嫌疑重大，有事實足認為有勾串、滅證之羈押原因與必要，漏夜向法院聲請羈押禁見，目前法院仍在審理中。

    民進黨屏東縣黨部表示，鍾育杰是否收押都不會影響初選期程，仍依照期程進行，4月16日民調、18日黨員初選、22日執委會決議如何處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播