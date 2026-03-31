勞工吸入毒氣致昏迷 勞檢處提醒：從事有機溶劑作業需落實通風換氣

北投區溫泉路2月發生工安意外，勞工進行防水底漆塗抹作業，因吸入過多有機溶劑相繼昏迷。（記者劉慶侯翻攝）

台北市北投區一處工地日前進行頂樓水箱防水底漆塗抹作業，因底漆含80%有機溶劑甲苯，加上作業場所通風不良，導致有機溶劑蒸氣迅速累積，作業人員相繼昏迷，經消防人員救出送醫，所幸無生命危險。台北市勞動局長王秋冬提醒，務必事前評估作業風險，避免勞工暴露於危害環境中。

王秋冬表示，甲苯等有機溶劑具中樞神經抑制作用，高濃度暴露短時間內即可導致頭暈甚至昏迷。本案勞工在密閉或通風不良的水箱空間執行有機溶劑作業，未落實通風及防護措施導致昏迷，事業單位務必事前評估作業風險，避免勞工暴露於危害環境中。

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勞動檢查處處長何洪丞呼籲，於通風不充足場所從事有機溶劑作業，應特別注意5點：一、落實通風換氣：持續導入新鮮空氣，避免有機溶劑蒸氣累積；二、評估作業風險：密閉或通風不良空間應事先確認通風條件；三、確認有機溶劑濃度：應以測定方法確認槽內之有機溶劑濃度未超過容許濃度；四、配戴適當防護具：選用有機溶劑用濾毒罐之防毒面具；五、避免單獨作業：建立監視及緊急應變機制。

何洪丞強調，雇主如未依規定採取必要防護措施，致勞工發生職業災害，將依違反職業安全衛生法第6條第1項規定，處以最高罰鍰，情節重大者將追究刑事責任，勞檢處將持續加強相關專案檢查及教育訓練，督促事業單位落實職場安全。

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