台中巨業公車撞死東海女大生 司機過失致死判4年6月

東海林姓女大生前年9月被巨業客運施姓駕駛撞輾死亡，施男（右）今天依過失致死判處4年6月徒刑。（資料照）

台中市林姓東海女大生前年9月被巨業客運施姓駕駛撞輾死亡，檢方依過失致死將施男起訴，林母在審理時，控訴施男多次移車導致女兒二度遭輪胎輾壓，要求變更法條，改以殺人罪審理，同行的王姓學姐也作證，林女原本有呻吟聲，但公車司機突然又往前開，「聽到骨頭碎裂的聲音，呻吟聲就消失了」，施男則說：「對林媽媽很抱歉」，台中地院今天宣判，依過失致死罪嫌，判處施男4年6月。

巨業客運施姓駕駛，前年9月22日晚上9點多，駕駛305號公車，在台中市綠川東街撞上走在斑馬線上的東海大學林姓女大生和王姓學姐，施男下車只看到車輪旁露出一隻手，卻沒有進一步確認傷者狀況，竟然就再次上車將公車往前移動，導致被撞倒的女學生遭到二度輾壓，最終不幸身亡。

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施男被依過失致死罪嫌起訴，台中地院審理時，施男辯稱，當時沒看到林女頭部位置，只看見一隻手，才決定移車避免傷害，當庭坦承過失致死，表示「知道錯了」。

不過依法醫鑑定，林女第一次遭輾後仍有呼吸與血壓，是活生生的人，林母也質疑，兩度移車輾壓還算過失？痛批「這真的很故意」，當庭痛哭，女兒生前愛漂亮，卻被輪胎輾到臉歪七扭八，「連貓狗被撞都會下車看完整狀況，為什麼你只看一隻手？」

當晚跟林姓女大生同行的王姓學姐也作證表示，當時是綠燈跟林女過行人穿越道，有看到公車左轉，原本以為公車不會撞上，沒想到司機沒減速直接撞上，自己被撞後在地上翻滾一圈坐在地上，林女則在右前車輪前。

王姓學姐表示，剛被撞上時，還可聽到林女的呻吟聲並喊「痛」，不過後來司機不知為何又往前開，「聽到骨頭碎裂的聲音，呻吟聲就消失了」，自己馬上大叫，要求司機往後退一點。

台中地院審理後今天宣判，依過失致死判處施姓司機4年6月徒刑。

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