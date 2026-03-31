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    頭份遊覽車載15學童左轉與直行機車撞上 騎士困車底險遭輪胎輾過

    2026/03/31 10:08 記者蔡政珉／苗栗報導
    頭份遊覽車載15名學童左轉與直行機車撞上，騎士倒地差點被輪胎壓過。（民眾提供）

    頭份遊覽車載15名學童左轉與直行機車撞上，騎士倒地差點被輪胎壓過。（民眾提供）

    一名37歲盧姓男子昨（30）日下午3點多駕駛載有15名安親班學童的遊覽車，行經苗栗縣頭份市中興路準備左轉時，與一名直行的59歲詹姓男機車騎士發生碰撞，騎士連人帶車倒地，一度受困於遊覽車底，差點就遭到輪胎輾過，場面十分駭人，所幸僅受輕傷送醫。

    頭份警方今天指出，事發當時盧男駕駛遊覽車沿中興路外側車道由東往西行駛，欲左轉進入明新街（鄰近大同路口）時，未先變換至內側車道便直接轉彎，導致後方行駛於中間車道的詹姓機車騎士避讓不及，雙方在路口發生猛烈撞擊。

    警方與救護人員獲報趕抵現場，發現詹姓騎士倒臥在車體下方，幸運地躲過車輪壓迫，因倒地受傷，隨即被送往醫院救治。遊覽車上包含司機與15名學童均平安無事，隨後由安親班安排接駁離開，詳細肇事原因正釐清當中。

    警方表示，雙方駕駛的酒測值均為0，籲用路人行經多車道路口轉彎時，應提前變換至內側車道及注意後方有無來車，並依規定行駛確保行車安全，避免事故發生。

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