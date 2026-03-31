糗了！才宣布選高雄市長 他因嗆法官混蛋被停止律師職務2月

司法改革黨主席張靜。（圖擷自司法改革黨臉書）

前總統蔡英文論文爭議案，資深媒體人彭文正提告敗訴後，其律師張靜當庭辱罵法官「混蛋」被罰8000元，去年8月拒繳入監8日。身兼司法改革黨主席的張靜日前才宣布將投入高雄市長選舉；未料卻被律師懲戒委員會認定其惡意詆譭司法人員，違反相關規範，處停止律師職務2月並須自費研習倫理課程8小時，全案仍可申請覆審。

彭文正2019年質疑蔡英文不具英國倫敦大學政經學院（LSE）博士學位，向台北地院提起確認博士論文不存在之訴，一審因不符民事訴訟法要件遭駁回，高院認程序瑕疵發回更一審，仍由張詠惠法官審理。審理期間，彭因誹謗案滯美而遭通緝，隔海應訴，並質疑張詠惠審理不公正，多次聲請法官迴避，指判決遭政治干預，已侵害其訴訟及名譽權，向張詠惠求償200萬元，但均未獲准。

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彭男委任律師張靜，庭審中不滿訴訟指揮，當庭拍桌，怒氣沖沖地拍桌，更怒視法官痛罵「哪有這種混蛋的法官！」事後，張詠惠認定人格受辱，憤而提告；高等法院去年5月依公然侮辱罪，判罰金8000元確定。

但張靜不願繳罰金，強調寧可入監服刑8日，以示對承審法官、判決結果的不服，去年8月15日入監服刑，約20名親友團在旁高聲誦讀聖經，為其送行。

律師懲戒委員會指出，依律師倫理規範，律師應謹言慎行，維護職業尊嚴，並協助法院維持司法尊嚴與實現正義，與司法機關共同承擔法治責任。然而張靜卻惡意詆譭司法人員，損及司法公信與形象，已違反律師法及相關倫理規範，決議將其停止執業2個月，並須自費完成8小時倫理研習；若不服，仍得申請覆審。

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