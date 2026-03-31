月薪7萬技師當車手頭只賺1萬2 求交保遭法官打臉

月薪7萬不會當車手？無法說服法官，解除羈押。（資料照）

收入高，就不會加入詐騙集團嗎？彰化一名在工廠上班的技師劉男，每月收入7萬元，因家中經濟出現問題，而加入詐騙集團被逮遭羈押；為獲交保，他試圖用「高所得」、「工作穩定」，且需扶養2名幼子，希望撤銷羈押，但法官認為，如果被告家中經濟未解決，外界又有「高報酬」的誘惑，仍難杜絕被告再犯之虞，預防性羈押有其必要。

劉男在警訊時稱，因家中一時缺錢，才加入詐欺集團擔任車手頭、監控手，共獲得報酬1萬2000元。過程中他有覺得這個工作怪怪，但他只想趕快拿到錢。最後仍遭羈押。

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他在法庭向法官說，自己在工廠上班，工作穩定，每月有7萬元的收入，只因自己為了家庭急用，一時失察才誤蹈法網，他已知錯，如果讓他解除羈押，方便籌款還被害人。

法官表示，現今詐騙案件頻生，亦不乏有穩定工作之人因渴求迅速獲得高額報酬鋌而走險加入詐欺集團之事例，且被告既因家中經濟匱乏而加入詐欺集團，可見不論被告在外有無穩定工作，依被告之經濟條件，倘遇資金短缺等生活壓力，仍會受外界迅速可得之報酬所引誘。況且現今通訊種類繁多，聯繫管道甚為發達，尚難杜絕再犯之可能。衡酌上情，被告仍有羈押之必要。

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