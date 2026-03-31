迷途翁寒夜跌坐路邊 南港警遞紙筆助返家

一名老翁上週末在寒夜中跌坐在台北市南港區八德路4段街頭。（記者鄭景議翻攝）

台北市一名老翁上週末在寒夜中跌坐在台北市南港區八德路4段街頭，因聽力不佳且言語表達含糊，無法說明身分與住處。南港分局玉成派出所員警到場後擔心老翁受寒，先行將其載回派出所並提供暖暖包禦寒，隨後員警靈機一動遞上紙筆，老翁顫抖寫下姓名，讓警方成功透過系統比對聯繫上焦急尋人的兒子，順利助其平安返家。

南港分局玉成派出所警員何修一、曾霈瀠上週末擔服巡邏勤務時獲報，有長者在路邊跌倒需要協助。員警趕抵現場時，老翁已由民眾扶起暫歇在騎樓凳子上。經關懷詢問，發現老翁溝通困難且聽力受損，加上當時夜間氣溫極低，老翁身上僅穿著一件薄外套，單薄身子在冷風中不斷發抖，員警隨即決定先將人扶上警車帶回派出所休息。

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一進入派出所，員警王明陽立即遞上溫開水與暖暖包供其暖身，並嘗試尋找老翁隨身物品中的身分證明文件，卻一無所獲。此時，王員觀察老翁雖然口語表達不順，但手部動作尚稱穩定，遂嘗試遞出紙筆詢問是否能寫字。老翁隨即接過筆，在紙上緩緩刻畫出自己的姓名，員警透過警用系統交叉比對資料，迅速確認老翁身分並致電其家屬。

老翁的兒子接到電話後趕往派出所，見到父親安然無恙才放下心中大石。家屬表示，父親因記憶力退化，稍早趁家人不注意時獨自出門後便失去蹤影，全家人正心急如焚地在街頭分頭尋找，沒想到接到警察電話。家屬對於警方的辦事效率與展現的溫暖貼心，表達由衷肯定與感謝。

南港分局呼籲，台灣社會已進入高齡化，家中若有長輩出現記憶力退化或失智風險等徵兆，家屬應多加留意其日常動向。警方建議，可為長者申請配戴識別手環，或在隨身衣物標註聯絡資訊小卡，以便在迷途時能快速確認身分。若民眾在街頭發現需要協助的長者，請立即撥打110報案，與警方攜手守護社區安全。

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