再接再厲！3/30 威力彩、今彩539頭獎雙雙摃龜

3月30日開獎的威力彩和今彩539頭獎均摃龜。（本報合成）

3月30日開獎的第115000026期威力彩頭獎摃龜；第115000079期今彩539，頭獎也摃龜。

第115000026期威力彩中獎號碼為「第一區：02、13、21、22、29、34，第二區：01。」頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得1748萬6463；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共41注中獎，每注可得2萬元；伍獎共179注中獎，每注可得4000元；陸獎共1239注中獎，每注可得800元；柒獎共2343注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2995注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8280注中獎，每注可得100元；普獎共3萬213注中獎，每注可得100元。

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第115000079期今彩539中獎號碼為「06、08、20、22、32」。頭獎摃龜；貳獎共223注中獎，每注可得2萬元；參獎共7610注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬5738注中獎，每注可得50元。

第115000079期39樂合彩中獎號碼為「06、08、20、22、32」。四合開出3注，每注可得21萬2500元；三合共204注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9445注中獎，每注可得1125元。

第115000079期3星彩中獎號碼為「888」。壹獎共496注中獎，每注可得5000元。

第115000079期4星彩中獎號碼為「0079」。壹獎共16注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539中獎號碼。（擷取自台彩官網）

39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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