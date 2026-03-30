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    首頁 > 社會

    掌摑工讀生犯眾怒 幸福家不動產開除暴力男公告曝光！

    2026/03/30 21:04 即時新聞／綜合報導
    幸福家不動產副總蔡孟諺、總經理李應吉、法務主任連昱程30日為自家員工掌摑球場工讀生向當事人和外界道歉。（記者王姝琇攝）

    幸福家不動產副總蔡孟諺、總經理李應吉、法務主任連昱程30日為自家員工掌摑球場工讀生向當事人和外界道歉。（記者王姝琇攝）

    中華職棒開幕戰昨天（29日）在台南亞太棒球場登場，一名在幸福家不動產任職的蔣姓房仲，因不滿工讀生勸導回座，與對方發生口角，甚至動手掌摑，畫面曝光後引爆眾怒。幸福家不動產高層今天緊急召開記者會向被害人道歉，晚間也在官方粉專PO出解職蔣男的公告。

    幸福家不動產今天下午在臉書粉專貼出蔣姓男子的解除職務公告，「幸福家不動產湖美加盟店蔣天浩儲備經理，於外發生不當暴力行為，嚴重違反本公司之規定，解除公司職務，自民國115年3月30日起，終止雙方承攬契約正式離職。」

    在此之前，幸福家不動產已召開記者會表示，昨晚爭議爆出第一時間，就與蔣男以口頭達成合意解約，公司今天與被害者家屬取得聯繫，將全權負擔醫療費用，另再擇期探望。幸福家不動產強調，他們對任何形式之暴力行為，均採零容忍態度，蔣男已被列為永久不再錄用對象。未來亦將全面強化員工教育與行為管理，避免類似事件再次發生。

    幸福家不動產PO出蔣男的解職公告。（圖取自幸福家不動產臉書粉專）

    幸福家不動產PO出蔣男的解職公告。（圖取自幸福家不動產臉書粉專）

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