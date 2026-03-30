媽媽吸毒5歲童彷彿處「毒氣室」 離譜母下場曝

台中一名媽媽在租屋處吸食海洛英、安非他命，造成5歲小孩身心受影響，台中地院依妨害幼童發育罪，處有期徒刑9月。（記者陳建志攝）

台中一名有毒癮的媽媽，再婚後和先生都有毒癮，兩人前年在租屋處沒有阻隔下，以加入香菸或燒烤的方式吸食海洛英、安非他命，造成5歲的小孩彷彿處在「毒氣室」，直到社工察覺有異剪取毛髮送驗，才發現安非他命、嗎啡濃度超標，足以妨害小孩的身心健全或發育，報警將兩人依妨害幼童發育罪送辦，台中地院近日審結，媽媽涉案部分判刑9月，可上訴。

判決指出，這名媽媽再婚後和先生東勢區東關路租屋，卻從2024年2月2日至年4月25日間，在租屋處將毒品海洛因滲入香菸內點燃吸食，或將安非他命置入玻璃球內燒烤吸食，所產生的煙霧造成同住的5歲小孩吸進毒品。

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至於小孩的繼父，則是從2024年2月2日至7月16日間，分別在東勢區東關路、新盛街、東蘭路的租屋處，吸食海洛英和安非他命，造成5歲小孩吸進毒品，市府社會局石岡家庭福利服務中心察覺有異，將小孩的毛髮送驗，驗出甲基安非他命和嗎啡濃度超標。

台中地院審理時，媽媽矢口否認有何妨害幼童發育犯行，辯稱那段期間雖然有在租屋處使用毒品，但自己都是在廚房施用，並沒有在小孩面前吸食毒品，不會影響到他。

台中地院審理後認為，媽媽與小孩同住的三合院，廚房與房間、客廳等空間並無隔間，施用毒品後，毒煙會擴散屋內其他處所，認定媽媽施用海洛因、甲基安非他命等毒品，致小孩吸入毒品煙霧，妨害其身心健全發育，審酌犯後否認犯行，依妨害幼童發育罪，處有期徒刑9月，可上訴。

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