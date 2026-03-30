為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    媽媽吸毒5歲童彷彿處「毒氣室」 離譜母下場曝

    2026/03/30 15:35 記者陳建志／台中報導
    台中一名媽媽在租屋處吸食海洛英、安非他命，造成5歲小孩身心受影響，台中地院依妨害幼童發育罪，處有期徒刑9月。（記者陳建志攝）

    台中一名媽媽在租屋處吸食海洛英、安非他命，造成5歲小孩身心受影響，台中地院依妨害幼童發育罪，處有期徒刑9月。（記者陳建志攝）

    台中一名有毒癮的媽媽，再婚後和先生都有毒癮，兩人前年在租屋處沒有阻隔下，以加入香菸或燒烤的方式吸食海洛英、安非他命，造成5歲的小孩彷彿處在「毒氣室」，直到社工察覺有異剪取毛髮送驗，才發現安非他命、嗎啡濃度超標，足以妨害小孩的身心健全或發育，報警將兩人依妨害幼童發育罪送辦，台中地院近日審結，媽媽涉案部分判刑9月，可上訴。

    判決指出，這名媽媽再婚後和先生東勢區東關路租屋，卻從2024年2月2日至年4月25日間，在租屋處將毒品海洛因滲入香菸內點燃吸食，或將安非他命置入玻璃球內燒烤吸食，所產生的煙霧造成同住的5歲小孩吸進毒品。

    至於小孩的繼父，則是從2024年2月2日至7月16日間，分別在東勢區東關路、新盛街、東蘭路的租屋處，吸食海洛英和安非他命，造成5歲小孩吸進毒品，市府社會局石岡家庭福利服務中心察覺有異，將小孩的毛髮送驗，驗出甲基安非他命和嗎啡濃度超標。

    台中地院審理時，媽媽矢口否認有何妨害幼童發育犯行，辯稱那段期間雖然有在租屋處使用毒品，但自己都是在廚房施用，並沒有在小孩面前吸食毒品，不會影響到他。

    台中地院審理後認為，媽媽與小孩同住的三合院，廚房與房間、客廳等空間並無隔間，施用毒品後，毒煙會擴散屋內其他處所，認定媽媽施用海洛因、甲基安非他命等毒品，致小孩吸入毒品煙霧，妨害其身心健全發育，審酌犯後否認犯行，依妨害幼童發育罪，處有期徒刑9月，可上訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播