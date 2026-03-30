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    男子與友人到大安鷺鷥林戲水失聯 岸巡「機動式熱顯像系統」成功救回

    2026/03/30 15:50 記者歐素美／台中報導
    海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所調派「機動式熱顯像系統」投入搜索。（海巡署提供）

    海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所調派「機動式熱顯像系統」投入搜索。（海巡署提供）

    32歲賴姓男子昨晚與友人到台中市大安區鷺鷥林灘岸戲水，因風浪太大，他游不上岸，友人發現他不見了，趕緊報案，海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所獲報，立即調派「機動式熱顯像系統」投入搜索，鎖定熱源，順利找到賴男，並將他救上岸。

    昨天晚上7點多，海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所獲報賴男戲水失聯，因當時天色昏暗，海巡人員除立即趕赴現場部署岸際搜尋外，並調派「機動式熱顯像系統」投入搜索，同時通報台中市消防局第五大隊及內政部空勤總隊，啟動立體搜救。

    結果，透過熱顯像系統成功鎖定疑似熱源，精準派遣搜救人員前往，在晚上9點左右，即迅速尋獲賴男，賴男表示，因風浪太大，他才一時游不上岸，幸經檢查，僅右腳輕微擦傷。

    第三岸巡隊表示，夜間運用科技裝備成為第一線搜救「成功關鍵」，透過熱顯像系統不僅突破夜間與地形限制，更有效提升搜索效率與精準度，並呼籲民眾從事水域遊憩前，可下載「Go Ocean」海洋資訊平台App，即時掌握海象與環境資訊，降低風險，確保安全。

    海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所調派「機動式熱顯像系統」投入搜索，成功救回賴男。（海巡署提供）

    海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所調派「機動式熱顯像系統」投入搜索，成功救回賴男。（海巡署提供）

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