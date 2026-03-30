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    寧夏夜市旁出現地下職業賭場 警方凌晨突襲查緝逮36人

    2026/03/30 15:03 記者王冠仁／台北報導
    警方查扣籌碼、監視器等證物。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣籌碼、監視器等證物。（記者王冠仁翻攝）

    36歲趙姓男子看準台北市寧夏夜市吸引大批人潮與觀光客前來，他認為人潮可以當作掩護，於是在夜市旁一處商辦大樓內開設地下百家樂賭場；警方接獲線報，布線蒐證完備後，在昨天凌晨時刻突襲查緝，當場逮捕趙與15名工作人員、20名賭客，還查扣了上百萬元的賭資。

    警方調查，這組賭場是在近期流竄到台北市寧夏夜市旁、重慶北路與民生西路圓環附近一處商辦大樓，趙姓男子疑似看準寧夏夜市平時吸引大批人潮湧入，他認為人潮可以當作掩護，於是在該商辦大樓內開設百家樂賭場，同時透過網路社群、通訊軟體專門招攬年輕賭客上門。

    為了攬客，趙還大手筆斥資裝潢，將賭場內部裝潢得相當高檔，為了避免賭場內的喧鬧聲遭其他住戶檢舉，也裝設地毯、隔音棉等相關隔音設備。為了躲避警方查緝，趙也派人在賭場出入口等周邊，架設大量監視器鏡頭，隨時監控出入狀況。

    轄區大同分局近期接獲線報，警方派員布線蒐證，確認該處確實有賭博情事，而且還讓賭客可以以籌碼換取現金。警方蒐證完備後，在昨天凌晨時刻持搜索票登門破門逮人，一舉逮捕趙與15名工作人員，還有16名賭客，查扣賭資165萬元、大批籌碼、監視器設備等證物。

    警方最後將趙與工作人員依賭博罪嫌送辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

    大同分局強調，賭博是萬惡深淵，易衍生重利、暴力討債等治安問題，警方將加強取締賭場，持續掃蕩不法行為，強勢打擊犯罪，共同打造安居樂業生活。

    警方查扣籌碼、賭資等證物。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣籌碼、賭資等證物。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣籌碼、監視器等證物。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣籌碼、監視器等證物。（記者王冠仁翻攝）

    警方搗破職業賭場。（記者王冠仁翻攝）

    警方搗破職業賭場。（記者王冠仁翻攝）

    警方搗破職業賭場。（記者王冠仁翻攝）

    警方搗破職業賭場。（記者王冠仁翻攝）

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