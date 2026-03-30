為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中壢夜不平靜！ 女持棍棒指向男友 又有2男酒後口角互毆

    2026/03/30 14:30 記者李容萍／桃園報導
    女子準備駕車離去時，與男方發生拉扯。（圖取材自Threads-momoalan70）

    女子準備駕車離去時，與男方發生拉扯。（圖取材自Threads-momoalan70）

    桃園中壢夜不平靜，波麗士大人忙得不可開交！中壢區慈惠一街、九和一街口，昨（29）日深夜11點許發生街頭糾紛，一對男女疑因感情與金錢帳目算不清楚，相約路口談判，不料女子情緒激動，竟當街抽出預藏的棍棒指向男方理論，警方獲報通報家暴案件，將針對女子的失控行為依社會秩序維護法裁罰。

    中壢警分局中壢派出所副所長林大維今日表示，昨日深夜接獲報案指稱慈惠一街一帶有激烈爭吵聲，但警方趕抵現場時，女子已自行駕車離去，經了解，女子與男子有感情及金錢糾紛，因而相約商談，但女子疑較為激動而持棍棒與男子理論；女子在準備駕車離去時，一度再與男方產生拉扯，場面驚險。

    無獨有偶，中壢派出所昨日凌晨4點許接獲報案，在距離前述男女街頭糾紛約百公尺的中壢區新生路也發生民眾糾紛，立即派員到場；經了解，25歲洪姓男子與56歲林姓男子相互認識，酒後口角進而衝突，雙方均有輕微擦挫傷。經警方通知到案後，雙方相互提出傷害告訴，全案訊後依法偵辦。

    中壢警分局長林鼎泰表示，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿以暴力方式解決問題，以免觸法得不償失。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    女子準備駕車離去時，與男方發生拉扯。（圖取材自Threads-momoalan70）

    女子準備駕車離去時，與男方發生拉扯。（圖取材自Threads-momoalan70）

    桃園中壢新生路發生民眾糾紛，警方立即派員到場處理。（民眾提供）

    桃園中壢新生路發生民眾糾紛，警方立即派員到場處理。（民眾提供）

    桃園中壢新生路發生民眾糾紛，警方立即派員到場處理。（民眾提供）

    桃園中壢新生路發生民眾糾紛，警方立即派員到場處理。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播