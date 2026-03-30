中壢夜不平靜！ 女持棍棒指向男友 又有2男酒後口角互毆

女子準備駕車離去時，與男方發生拉扯。（圖取材自Threads-momoalan70）

桃園中壢夜不平靜，波麗士大人忙得不可開交！中壢區慈惠一街、九和一街口，昨（29）日深夜11點許發生街頭糾紛，一對男女疑因感情與金錢帳目算不清楚，相約路口談判，不料女子情緒激動，竟當街抽出預藏的棍棒指向男方理論，警方獲報通報家暴案件，將針對女子的失控行為依社會秩序維護法裁罰。

中壢警分局中壢派出所副所長林大維今日表示，昨日深夜接獲報案指稱慈惠一街一帶有激烈爭吵聲，但警方趕抵現場時，女子已自行駕車離去，經了解，女子與男子有感情及金錢糾紛，因而相約商談，但女子疑較為激動而持棍棒與男子理論；女子在準備駕車離去時，一度再與男方產生拉扯，場面驚險。

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無獨有偶，中壢派出所昨日凌晨4點許接獲報案，在距離前述男女街頭糾紛約百公尺的中壢區新生路也發生民眾糾紛，立即派員到場；經了解，25歲洪姓男子與56歲林姓男子相互認識，酒後口角進而衝突，雙方均有輕微擦挫傷。經警方通知到案後，雙方相互提出傷害告訴，全案訊後依法偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿以暴力方式解決問題，以免觸法得不償失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

女子準備駕車離去時，與男方發生拉扯。（圖取材自Threads-momoalan70）

桃園中壢新生路發生民眾糾紛，警方立即派員到場處理。（民眾提供）

桃園中壢新生路發生民眾糾紛，警方立即派員到場處理。（民眾提供）

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