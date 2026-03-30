新北校園割頸案定讞仍掀不滿 司法院拚本會期送少事法修法草案、納入假釋門檻

司法院秘書長高金枝。（記者陳逸寬攝）

新北「乾兄妹檔」郭姓少年及林姓少女2023年12月25日在國中校園犯下割頸殺人案，造成楊姓國三學生死亡，新北地院一審依殺人罪判郭姓乾哥9年、林姓乾妹8年，去年12月23日二審改判乾哥12年、乾妹11年，最高法院12日駁回上訴全案定讞，被害人父母認為判決太輕、司法不公。國民黨立委林沛祥關心少年事件處理法的修法問題，司法院則表示，已擬定修法方向，包括分級處遇、少年問題處理以及被害人參與等，本會期將儘速送出草案。

司法院、法務部、警政署今在立法院進行「法院安全秩序維護與法警職權行使」進行專案報告。林沛祥談到新北市校園割頸殺人案，他表示，案子雖然已定讞，但社會的不滿並沒有結束，這件事讓人不安的，不只是判決結果，而是人民開始懷疑，這套制度到底能不能承接風險，他反問少年事件處理法，還符合現實嗎？

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林沛祥提出修法方向，指出重大暴力犯罪是否限制假釋？對於故意殺人、重傷致死這類案件，若判刑10年以上，是否應明定不得假釋？現在制度是時間到就可以申請，但社會的感受是傷害還沒結束，人卻可以出來，落差要如何解釋？

司法院秘書長高金枝表示，少事法確實需要檢討，這次新北案也暴露出制度上的缺陷，我們已擬定修法方向、草案已研擬出來，包括分級處遇、少年問題處理以及被害人參與等也都有納入，本會期將儘速送出。

林沛祥表示，對於重大暴力犯罪，例如故意殺人，目前是服刑三分之一就可申請假釋，是否可以提高，例如到二分之一甚至更高？不要讓刑期看起來很重，但實際執行卻大打折扣，希望司法院能納入被害人意見，很多家屬的感受是，判決已很難接受，但後續假釋過程完全沒有參與或發聲空間。

高金枝指出，確實有規劃不同門檻，例如三分之一、二分之一等，會依犯罪類型區分處理；至於制度納入被害人陳述，高金枝說，這部分在修法中已納入。

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